Últimos cupos en juego en el Clausura panameño

Ciudad de Panamá, 6 nov (EFE).- La jornada número 16 del torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol definirá este fin de semana a los últimos clasificados para la segunda ronda del torneo.

La Conferencia Oeste será la encargada de abrir la fecha este viernes, con tres juegos decisivos para los equipos que pelean por los primeros puestos.

El San Francisco, actual líder de la conferencia con 22 unidades, se enfrentará al Veraguas United, tercero con 18 puntos.

Los franciscanos necesitan ganar para sellar su pase directo a las semifinales, aunque su rival también buscará los tres puntos que podría garantizarle un lugar en la liguilla.

El Club Atlético Independiente (CAI), segundo con 20 unidades, podría quedarse con el boleto directo a semifinales si logra vencer al Atlético Nacional, quinto con 17 puntos, y si el San Francisco tropieza en su compromiso.

Por su parte, el Club Deportivo Universitario, cuarto en la tabla del Oeste con 18 unidades, necesita una victoria ante Herrera, que suma seis puntos y ya no tiene opciones de clasificar, para asegurar su pase a la liguilla.

Otra combinación que favorecería a los universitarios sería un empate o derrota del Veraguas United y del Atlético Nacional en sus respectivos partidos.

En la Conferencia Este, el Plaza Amador, líder con 32 puntos y ya clasificado de forma directa a semifinales, definirá el sábado junto a los demás equipos los boletos restantes para la liguilla.

Plaza enfrentará al Sporting San Miguelito, tercero con 24 enteros, que está obligado a ganar para mantener su lugar en zona de clasificación. Si los de San Miguelito no logran sumar de a tres, su pase dependerá de otros resultados.

El Alianza, segundo del Este con 25 puntos, solo necesita ganar su compromiso ante Umecit para asegurar su presencia en la liguilla. En caso de caer deberán esperar que el Sporting pierda su partido. Para Umecit, la única opción de avanzar es vencer a Alianza.

Finalmente, el Árabe Unido se medirá con el Tauro con un panorama complicado. Los colonenses necesitan ganar y esperar que Umecit pierda y que el Sporting San Miguelito caiga por dos o más goles ante Plaza Amador. Cualquier otro resultado los dejaría fuera de la siguiente fase. EFE

