Últimos sondeos antes de elecciones dan ganadora a Jara y muestran pugna en las derechas

2 minutos

(se precisan resultados de una de las encuestas)

Santiago de Chile, 1 nov (EFE).- Las encuestas publicadas en las últimas horas antes de que entre en vigor la prohibición a partir de la medianoche de este sábado en Chile coinciden en situar a la izquierdista Jeannette Jara como la ganadora de las presidenciales del 16 de noviembre, pero sin el porcentaje suficiente como para asegurar la Presidencia en primera vuelta.

Si bien la gran mayoría de los sondeos dan la segunda posición al ultraderechista José Antonio Kast, hay algunos que muestran que el líder del Partido Republicano ha perdido impulso en las últimas semanas y que la distancia con la tercera posición se ha reducido.

Es el caso de encuesta Black&White, que otorga a la exministra de Trabajo del Gobierno de Gabriel Boric el 30 % y al exdiputado ultracatólico el 23 %, pero muy seguido del libertario ultraconservador Johannes Kaiser (20 %). En cuarto lugar, sitúa a la representante de la derecha tradicional, Eveleyn Matthei, con el 17 %.

Los resultados del sondeo La Cosa Nostra van más allá y relegan a Kast al cuarto lugar, con un 17,7 %. La encuesta pronostica un empate técnico en la segunda posición (19,3 %) entre Kaiser y la representante de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, así como una mayor distancia para Jara, que obtendría un 33,5 %.

Data Influye, en tanto, muestra que la abogada y administradora pública lidera la preferencia presidencial con el 27 %, pero no considera que haya tanta pugna en las derechas y otorga a Kast el 20 %, a Kaiser el 13 % y a Matthei el 11 %.

En la misma línea está Criteria, que coloca a Jara con el 27 %, a Kast con el 23 %, a Kaiser con el 15 % y a Matthei con el 14 %.

Hay otros cuatro candidatos que tienen muy pocas opciones pero que también competirán por suceder al presidente Gabriel Boric, que no puede presentarse a la reelección y que dejará La Moneda en marzo próximo.

Si ninguno de los candidatos consigue más del 50 % de los votos el 16 de noviembre, se celebrará un balotaje el 14 de diciembre.

La ley electoral prohíbe difundir encuestas 15 días antes de las elecciones, por lo que a partir de la medianoche de este sábado las autoridades multarán a cualquier medio de comunicación que difunda sondeos, aunque la publicación en redes sociales no está penada. EFE

mmm/ssb/rod