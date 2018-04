«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Índice de Responsabilidad Minera: revelaciones incómodas 11 de abril de 2018 - 16:45 Las empresas mineras más grandes del mundo deben mejorar su historial de derechos humanos e intensificar sus esfuerzos para frenar el daño ambiental, sentenció la Fundación para una Minería Responsable, en su primera revisión de prácticas mineras globales. El Índice de Minería Responsable, presentado en Ginebra el miércoles, evalúa las políticas y prácticas de 30 trasnacionales que operan en más de 40 países y producen el 25% de los productos del ramo en el mundo, desde oro hasta cobre y carbón. Muchas empresas han establecido buenas políticas sobre algunos temas, como la lucha contra la corrupción y la limitación de las emisiones que contribuyen al calentamiento del planeta, señala el informe. Sin embargo, agrega, la mayoría ha actuado poco en otras áreas, incluido el monitoreo de cómo la minería afecta a los niños y la protección de las trabajadoras contra el acoso y la explotación sexual. Hélène Piaget, directora ejecutiva de la Fundación de Minería Responsable, precisó que los resultados mostraron que muchas compañías habían introducido políticas mineras responsables, pero estas no siempre se “tradujeron en acciones efectivas”. El informe subraya que la minería responsable es un “objetivo realista”, pero que las consecuencias adversas de la extracción de minerales y metales, como por ejemplo, el alto índice de muertes de trabajadores, impiden que muchas empresas logren los estándares que la sociedad espera de ellas. En las 30 compañías se reportaron 331 muertes en el lugar de trabajo en 2015 y 2016, señala. El ganador es… El índice califica a las empresas en seis áreas operativas, incluidas las condiciones de trabajo, la responsabilidad ambiental y la conducta empresarial ética. La multinacional de minería Anglo American fue la de mayor rendimiento en general debido a su inversión en las economías de los países productores, la diligencia debida en materia de derechos humanos y el compromiso con las comunidades locales, según el informe. Un portavoz de Anglo American dijo que la compañía había lanzado una nueva estrategia de sostenibilidad centrada en la diversidad, la igualdad de género y la responsabilidad ambiental. El año pasado introdujo un código de conducta para todos los empleados que fomenta la minería responsable, agregó. Casi dos tercios de las compañías obtuvieron buenos puntajes en al menos un área del índice, pero tuvieron un mal desempeño en otros. AngloGold Ashanti, por ejemplo, ocupó el primer lugar en cuanto a las condiciones de trabajo, pero no estuvo entre las primeras en cuanto al desarrollo económico. Aumentar la conciencia El índice, que se actualiza cada dos años, tiene como objetivo proporcionar a los inversores, los gobiernos, las comunidades locales y otros una base de datos de conocimiento sobre las prácticas de cada empresa, impulsando la transparencia. Piaget dijo que la Fundación esperaba que su índice condujera a un diálogo más informado entre las compañías mineras, los inversionistas, la sociedad civil y las comunidades afectadas por la minería. “También anticipamos que el índice aumentará la conciencia entre las empresas sobre lo que la sociedad espera [de ellas]”, agregó.