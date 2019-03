Las diferencias cantonales y regionales ilustran el hecho de que las cesáreas no siempre se realizan sobre la base de riesgos reales. El investigador se pregunta “¿cómo puede explicarse la tasa mucho más alta de cesáreas en el cantón de Zug que en el cantón de Jura?”. Los estudios realizados en otros países también sugieren que las cesáreas deseadas son la excepción.

Las cosas no siempre son fáciles en el estrés de la maternidad. Los especialistas se enfrentan a un dilema: por un lado, no quieren crear miedos innecesarios al enumerar todas las posibles complicaciones de antemano. Pero en caso de emergencia, el tiempo es muy corto para informar de manera tranquila y completa a la mujer sobre las ventajas y desventajas de una intervención.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

¿Las mujeres son libres de elegir cómo dar a luz? 18 de febrero de 2019 - 17:08 ¿Nacimiento espontáneo o cesárea? Investigadores berneses efectuarán un estudio sobre las presiones a que estarían sometidas las futuras madres en cuanto a la manera de dar a luz. En conversaciones con profesionales de la salud y estudios con parteras, Stephan Oelhafen, de la Escuela Superior de Ciencias Aplicadas de Berna, tuvo la impresión de que se ejercían presiones sobre las parturientas para que dieran a luz de una manera ajena a su voluntad. Por ejemplo, los médicos a menudo recomiendan una cesárea porque aducen que el niño está demasiado gordo. Stephan Oelhafen y su equipo quieren estudiar con qué frecuencia y en qué forma las mujeres serían víctimas de esas limitaciones. El investigador está particularmente interesado en cómo se transmite la información a las parturientas. Su proyecto será financiado por el Fondo Käthe-Zingg-Schwichtenberg, anunció recientemente la Academia Suiza de Ciencias Médicas. El estudio consistirá primero en una encuesta en línea con mujeres en toda Suiza para averiguar cuántas de ellas habrían sido sometidas a presiones sobre el alumbramiento. En una segunda fase, con entrevistas más a fondo, se establecería la forma y las circunstancias en las que se produjo la presión. Sin embargo, Oelhafen admite que los consejos justificados de los médicos a veces son percibidos como una presión. Si el cuerpo médico sospecha que el niño puede estar en peligro, es su deber advertir y convencer a la madre de la mejor opción. Las cosas no siempre son fáciles en el estrés de la maternidad. Los especialistas se enfrentan a un dilema: por un lado, no quieren crear miedos innecesarios al enumerar todas las posibles complicaciones de antemano. Pero en caso de emergencia, el tiempo es muy corto para informar de manera tranquila y completa a la mujer sobre las ventajas y desventajas de una intervención. Intereses económicos Sin embargo, detrás de la cesárea también puede haber intereses económicos que expliquen las sutiles presiones sobre las mujeres embarazadas: una cesárea es más rápida que un parto espontáneo y el tiempo es un factor de costo. Las diferencias cantonales y regionales ilustran el hecho de que las cesáreas no siempre se realizan sobre la base de riesgos reales. El investigador se pregunta “¿cómo puede explicarse la tasa mucho más alta de cesáreas en el cantón de Zug que en el cantón de Jura?”. Los estudios realizados en otros países también sugieren que las cesáreas deseadas son la excepción.