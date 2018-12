“Este es un primer paso importante para los parapléjicos”, concluyó Grégoire Courtine y subrayó la importancia de aplicar de manera temprana este tratamiento, cuando el potencial de recuperación es alto y el sistema neuromuscular aún no ha sufrido el fenómeno de atrofia consecutivo a la parálisis crónica.

Para los pacientes, el desafío era aprender a coordinar las intenciones de su cerebro para caminar con la estimulación eléctrica dirigida. No llevó mucho tiempo.

