A diferencia de años previos, esta vez Suiza no se sitúa en la cima de ninguna de las cuatro principales categorías de indicadores evaluadas por el IMD: desempeño económico, infraestructura, eficiencia gubernamental y eficiencia comercial. No obstante, sigue ofreciendo el mejor marco institucional a nivel económico, un sistema financiero sólido y servicios de salud de primer orden.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Suiza cae, pero aún es uno de los 5 países más competitivos 25 de mayo de 2018 - 10:05 En 2018, Suiza retrocedió del segundo al quinto lugar en la clasificación de las economías más competitivas del mundo, según el índice que realiza el IMD de Lausana. Estados Unidos resultó el gran ganador este año, tras escalar tres plazas en la clasificación. La caída de Suiza se debe, fundamentalmente, a “una desaceleración en las exportaciones, en la creación de empleos y en la inversión internacional” en suelo helvético, afirma la escuela de negocios IMD. Para llegar a estas conclusiones el IMD analizó a fondo el perfil económico de 63 países. Según su informe publicado esta semana, Suiza transmite actualmente la percepción de que ha aumentado el riesgo de que diversos centros de investigación y desarrollo se deslocalicen, con lo que se vería vulnerada una de sus principales fortalezas a nivel internacional. A diferencia de años previos, esta vez Suiza no se sitúa en la cima de ninguna de las cuatro principales categorías de indicadores evaluadas por el IMD: desempeño económico, infraestructura, eficiencia gubernamental y eficiencia comercial. No obstante, sigue ofreciendo el mejor marco institucional a nivel económico, un sistema financiero sólido y servicios de salud de primer orden. En lo relativo a las exportaciones, Suiza se ubica en la mitad de la tabla de clasificación. Y su peor registro (lugar 53 de 63) lo obtuvo por su elevado nivel de precios. El regreso de EE. UU. al primer lugar de la competitividad mundial se debe en gran medida a su buen desempeño económico y a la calidad de sus infraestructuras, explica el Centro de la Competitividad Mundial del IMD. Para memoria, la clasificación del IMD se realiza desde 1989. En 2018, fueron evaluados distintos indicadores en un total de 63 países. Dos tercios de dichos criterios están relacionados con el empleo y las estadísticas comerciales. El tercio restante, con la percepción que se tiene sobre los países evaluados, según encuestas y sondeos de carácter internacional. Actualmente, los 5 países más competitivos del mundo son: Estados Unidos (1), Hong Kong (2), Singapur (3), los Países Bajos (4) y Suiza (5). Y en el extremo opuesto, los cinco países que ocupan los últimos cinco sitios de la clasificación del IMD son: Venezuela (63), Mongolia (62), Croacia (61), Brasil (60) y Ucrania (59).