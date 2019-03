Muestra una explicación de un buen secreto: un amigo confiándote que no puede andar en bicicleta y pidiéndote al amigo que no se lo cuente a todo el mundo.

Un módulo titulado "Los secretos están permitidos" (en alemán), que consta de cinco partes, tiene por objeto enseñar a los niños que no todo lo que escuchan o ven debe ser del dominio público. Se discute la diferencia entre secretos buenos y malos: algunos que los niños deben conservar discretamente y otros que deben contar a los adultos, si esto ayuda a la persona afectada.

El material didáctico ha sido desarrollado por la Universidad de Pedagogía de Zúrich ( PHZHEnlace externo ) a petición del guardiánEnlace externo de la protección de datos del cantón, Bruno Baeriswyl, que cree que los jóvenes en particular no son suficientemente conscientes de las consecuencias de compartir datos personales.

Zúrich: curso de protección de datos en el jardín de niños 04 de febrero de 2019 - 08:00 Los niños del cantón de Zúrich de entre 4 y 9 años podrían aprender pronto sobre la protección de datos y la privacidad, en uno de los primeros proyectos de este tipo en Europa. El material didáctico ha sido desarrollado por la Universidad de Pedagogía de Zúrich (PHZH) a petición del guardián de la protección de datos del cantón, Bruno Baeriswyl, que cree que los jóvenes en particular no son suficientemente conscientes de las consecuencias de compartir datos personales. Se pondrá a prueba en la primavera de este año y formará parte de los cursos de formación de profesores en el cantón a partir del otoño, según un comunicado emitido por el organismo de control el lunes 25 de enero. La privacidad, un derecho fundamental, forma parte de una sociedad libre y democrática, y los niños más pequeños necesitan saber qué es, dijo Baeriswyl a la radio pública suiza en alemán SRF. Pero los niños también necesitan saber qué pasa cuando ponen información privada en la esfera pública, agregó. Tópico abstracto explicado de modo simple Un módulo titulado "Los secretos están permitidos" (en alemán), que consta de cinco partes, tiene por objeto enseñar a los niños que no todo lo que escuchan o ven debe ser del dominio público. Se discute la diferencia entre secretos buenos y malos: algunos que los niños deben conservar discretamente y otros que deben contar a los adultos, si esto ayuda a la persona afectada. El material didáctico comunica su mensaje de forma lúdica, por ejemplo, a través de cortos con dibujos animados. Uno, dirigido a los más pequeños, ya ha sido publicado (en alemán). Muestra una explicación de un buen secreto: un amigo confiándote que no puede andar en bicicleta y pidiéndote al amigo que no se lo cuente a todo el mundo. A los niños mayores también se les enseñará acerca de su propia presencia en los medios de comunicación social y cómo compartir información relacionada con los demás. Esto incluye las consecuencias de tomar fotos de sus amigos y compartirlas, como se puede ver en la siguiente ilustración. El material didáctico "Los secretos están permitidos" es sin duda una primicia en Suiza y, que nosotros sepamos, también en Europa y, muy probablemente, en todo el mundo", dijo el portavoz de Baeriswyl a swissinfo.ch por correo electrónico. Esto se aplica al hecho de que el proyecto es adecuado para niños de cuatro años (en el cantón de Zúrich, el jardín de infancia se extiende de los 4 a los 6 años de edad) y se centra en la sensibilización sobre cuestiones de privacidad, explicó. El proyecto estará disponible en forma de libro electrónico en abril y se probará en varias clases a partir de la primavera. Formará parte de la formación del profesorado a partir de otoño. La colaboración entre el PHZH y el organismo de control de protección de datos del cantón de Zúrich continúa. Actualmente se desarrolla un proyecto sobre cuestiones de privacidad dirigido a los alumnos mayores.