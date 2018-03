Pero no se trata de una situación inamovible. swissinfo.ch analizó los datos de más de 500 profesiones a lo largo de casi 50 años con el fin de determinar qué áreas han registrado los mayores cambios en el rubro.

El mercado laboral suizo es el más discriminatorio de Europa en cuanto a la igualdad de género, según el periódico británico 'The Economist'Enlace externo .

Evolución del sexo de las profesiones desde 1970 Duc-Quang Nguyen 07 de marzo de 2018 - 10:07 Con motivo del Día Internacional de la Mujer le presentamos una visión general, en gráficos, de la evolución de la diversidad de género en el mundo del trabajo en Suiza. El mercado laboral suizo es el más discriminatorio de Europa en cuanto a la igualdad de género, según el periódico británico 'The Economist'. El país ocupa el lugar 21 de 21 países europeos en estudio, y el 26 de 29 países de la OCDE. Las razones son el tradicionalismo en las representaciones y la difícil conciliación entre la vida familiar y profesional. Pero no se trata de una situación inamovible. swissinfo.ch analizó los datos de más de 500 profesiones a lo largo de casi 50 años con el fin de determinar qué áreas han registrado los mayores cambios en el rubro. Una tenaz segregación de género Si bien muchas profesiones se han diversificado a lo largo de casi cincuenta años, la segregación ocupacional de género sigue siendo generalizada. Un estudio del Fondo Nacional Suisse de 2013 situó a Suiza en la cima de la segregación profesional de género en comparación internacional. El siguiente gráfico muestra ejemplos de profesiones con mayor énfasis en el género. Esta situación es problemática, particularmente con respecto a la igualdad salarial para hombres y mujeres. Por lo general, los empleos femeninos, como el cuidado o la crianza de los hijos, tienen un estatus social inferior, pocas oportunidades de carrera y bajos salarios. Además, las industrias con esas preferencias de género y que sufren de escasez de mano de obra calificada se beneficiarían si hubiera una menor segregación.