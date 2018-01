Derechos de autor

Un enero con mucha nieve Duc-Quang Nguyen 30 de enero de 2018 - 17:32 En este mes de enero, las estaciones de esquí de Zermatt y Davos registraron caídas de nieve récord. También en Andermatt las nevadas, por su cantidad, sorprendieron. Una excepción cuando la tendencia ha sido menos nieve, según el registro de los últimos años. El último récord de la cantindad de nieve que cayó en un solo día se registró en 2012. Las nevadas en días pasados en Davos (cantón de los Grisones) y Zermatt (cantón de Valais) eclipsaron ese registro. El peligro de avalancha fue muy pronunciado en las montañas y varios municipios quedaron aislados. Sin embargo, las nevadas han sido cada vez menos abundantes, como muestran estos gráficos.