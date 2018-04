«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

El Ministerio suizo de Exteriores declaró a la agencia ATS tener constancia de que la secretaria general de ERC se encuentra en territorio helvético y aseguró que no mantiene contacto con ella.

En cambio, para la presidenta de la CPE, Elisabeth Schneider-Schneiter, este asunto “es un caso para la diplomacia y no entra en las competencias del Parlamento”. La diputada demócrata cristiana (PDC) defiende que “hay que cumplir los acuerdos internacionales”.

También el diputado socialista y miembro de la CPE, Fabian Molina confía en que la política catalana no sea extraditada, porque los cargos que se le imputan en España no son delito en Suiza. Y recuerda que, cuando hace un mes el expresidente Carles Puigdemont acudió a un acto en Ginebra, “pudo moverse libremente en Suiza”.

Arslan pide que Suiza se mantenga en sus trece y no extradite a nadie por un delito político, como declaró al ‘ SonntagsBlickEnlace externo . “La rebelión y la sedición – por los que se busca a Marta Rovira – no son delitos punibles en Suiza”, dijo al dominical.

Marta Rovira no acudió a declarar ante el Tribunal Supremo en Madrid el pasado 23 de marzo y anunció que abandonaba España.

¿Debe temer Marta Rovira ser extraditada a España? swissinfo.ch y agencias/bc 16 de abril de 2018 - 13:27 Varios diputados suizos se pronuncian sobre el ‘caso Rovira’ en un artículo publicado en el dominical ‘SonntagsBlick’. La secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), contra la que la justicia española ha dictado una orden internacional de detención por su papel en el proceso independentista catalán, se ha refugiado en Ginebra. La diputada Sibel Arslan quiere saber cómo procederá el Gobierno suizo en caso de recibir una solicitud de extradición de España. Con ese fin, la representante de los Verdes quiere que el caso Rovira se trate en la reunión que tiene prevista para esta semana la Comisión de Política Exterior (CPE) de la que es miembro. Arslan pide que Suiza se mantenga en sus trece y no extradite a nadie por un delito político, como declaró al ‘SonntagsBlick. “La rebelión y la sedición – por los que se busca a Marta Rovira – no son delitos punibles en Suiza”, dijo al dominical. + Suiza no extradita por delitos políticos También el diputado socialista y miembro de la CPE, Fabian Molina confía en que la política catalana no sea extraditada, porque los cargos que se le imputan en España no son delito en Suiza. Y recuerda que, cuando hace un mes el expresidente Carles Puigdemont acudió a un acto en Ginebra, “pudo moverse libremente en Suiza”. En cambio, para la presidenta de la CPE, Elisabeth Schneider-Schneiter, este asunto “es un caso para la diplomacia y no entra en las competencias del Parlamento”. La diputada demócrata cristiana (PDC) defiende que “hay que cumplir los acuerdos internacionales”. En una entrevista concedida la semana pasada a ‘Le Temps’, Rovira aseguró que tiene intención de establecerse con su familia en Suiza. + Entrevista de Marta Rovira a ‘Le Temps’ Al ser ciudadana española y en virtud del acuerdo de libre circulación de personas que Suiza ha firmado con la Unión Europea (UE), la política catalana puede permanecer en suelo helvético durante 90 días. A partir de los 90 días debe solicitar un permiso de estancia. Marta Rovira ha confirmado al diario ginebrino que se ha dado de alta ante las autoridades. + ¿Cuánto tiempo puede permanecer un turista en Suiza sin solicitar un permiso de estancia? El Ministerio suizo de Exteriores declaró a la agencia ATS tener constancia de que la secretaria general de ERC se encuentra en territorio helvético y aseguró que no mantiene contacto con ella. Para el próximo 23 de abril está prevista una visita de trabajo a Suiza del jefe de la diplomacia española Alfonso Dastis. El conflicto catalán será seguramente un tema central durante las conversaciones que mantendrá con su homólogo suizo, Ignazio Cassis. Otro asunto será el caso Falciani. + "Falciani no servirá de moneda de cambio"​​​​​​​