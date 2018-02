Derechos de autor

La EPFL, mayor proveedor de cursos en línea de Europa 14 de febrero de 2018 - 11:10 Los cursos en línea que ofrece la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) van viento en popa: cuentan con más de dos millones de estudiantes. La institución anunció que más de dos millones de personas de más de 200 países se han inscrito en uno de sus más de 80 programas, lo que convierte a la EPFL en el principal proveedor ‘e-learning’ en Europa. El primer curso que la EPFL puso en línea (Massive Open line Course MOOC) data de 2012 y la escuela contempla agregar otros 30 programas, según un comunicado divulgado esta semana. Hasta ahora, más de 100 000 participantes en los MOOC han concluido un curso, indicó la institución. La EPFL informó igualmente que ha lanzado cursos en línea de capacitación en tecnología digital para cubrir las necesidades de las empresas suizas. Los MOOCs no solamente son un valioso recurso de aprendizaje para los estudiantes de la EPFL, sino también un recurso de enseñanza esencial adecuado para la educación continua, precisó la escuela. La institución dio a conocer también su intención de crear una plataforma suiza en asociación con otras instituciones de educación superior en todo el país. La oferta estará disponible a partir del próximo mes de septiembre.