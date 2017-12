Derechos de autor

Medida de la UE afectaría mercados financieros suizos 19 de diciembre de 2017 - 10:46 Bruselas podría limitar a un año la “equivalencia” en los mercados de valores de Suiza y Europa; es decir, el derecho de la bolsa suiza a comprar y vender acciones europeas, según un documento de la Comisión Europea al que tuvieron acceso la televisión pública suiza SRF y la Agencia Suiza de Noticias (ATS). El reconocimiento de equivalencia de las bolsas es esencial para que la bolsa suiza pueda mantener su acceso a los mercados europeos financieros a partir del 3 de enero de 2018, fecha en que la Unión Europea modifica sus reglamentos para los mercados financieros interiores. El documento revela que el mecanismo de equivalencia financiera para Suiza, que permite el comercio transfronterizo en igualdad de condiciones, fue aprobado por los países de la UE, pero con un límite condicional de un año. Si nada cambia, la bolsa suiza perdería la equivalencia con su contraparte europea el 31 de diciembre de 2018. Entre otros, Hong Kong y EE UU han recibido el reconocimiento por un período ilimitado, algo que los suizos esperaban también. + Explore nuestra cobertura sobre la relación Suiza-UE Contactada por la ATS, la Comisión de la UE en Bruselas declinó hacer comentarios. El borrador “se encuentra actualmente en consulta con los Estados miembros”, se limitó a responder la organización. Según la información del documento, los Estados de la UE tienen hasta el miércoles 20 de diciembre a las 17:00 horas (CET) para presentar objeciones, de lo contrario, la estipulación de un año entrará en vigor tácitamente. Los motivos de la medida parecen ser parte de las negociaciones entre Suiza y la UE, que actualmente intentan consolidar una red de acuerdos legislativos bilaterales para regular sus relaciones. Suiza quiere finalizar estos acuerdos para fines de 2018, una fecha que, de acuerdo con la ATS, puede estar relacionada con el período de equivalencia de un año impulsado por la Comisión. La noticia se produce poco después de que el ministro de Finanzas suizo, Ueli Maurer, condicionara la contribución suiza de 1 300 millones de francos al Fondo de Cohesión a la promesa de que obtendría la equivalencia financiera. Inquirida al respecto por la televisión suiza el lunes por la noche, la presidenta Doris Leuthard dijo que el Gobierno esperaría la decisión de la Comisión Europea antes de adoptar cualquier medida.