Las aves migratorias reúnen a miles de aficionados 08 de octubre de 2018 - 10:41 Unos 4 000 aficionados a la ornitología observaron este fin de semana en Suiza la migración de las aves hacia sus refugios de invierno. En total, más de 145 000 plumíferos fueron identificados. La jornada fue organizada como parte del 25 ‘EuroBirdwatch’. En Suiza fueron observadas tres especies principales: el pinzón (72883), la paloma torcaz (21 059) y el estornino (13 843). Entre las rarezas de este año, los participantes identificaron una gran cantidad de piquituertos colorados (loxia curvirostra) indicó ASPO/BirdLife. Las 58 secciones locales de BirdLife Suiza se pusieron al servicio de los apasionados de la ornitología para responder sus preguntas, informarles y ayudarlos a identificar las aves de paso. En la edición de este año de ‘EuroBirdwatch’ participaron 40 países de Europa y Asia Central. Los sitios en su conjunto atrajeron a más de 20 000 participantes y se contabilizaron más de 4 millones de aves.