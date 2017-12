Derechos de autor

Listo el teleférico más empinado del mundo 15 de diciembre de 2017 - 15:15 Hay más de 500 teleféricos en Suiza. El más nuevo es el Stoos, en el cantón de Schwyz, con una inclinación del 110%, obra pionera de la ingeniería y el diseño. El 16 de diciembre de 2017 será inaugurado el funicular más empinado del mundo. El tren está diseñado para que sus cabinas giren suavemente según la inclinación, de modo que los pasajeros permanezcan siempre en posición horizontal. Pero Suiza tiene muchos otros impresionantes teleféricos. Los teleféricos, en la definición más precisa, son aquellas cabinas que cuelgan en el aire, pero también pueden ser en forma de tranvías con rieles, llamados más comúnmente funiculares. El único criterio común es que necesita una cuerda. Por ejemplo, los famosos tranvías de San Francisco (EE.UU.) son en realidad teleféricos. Otros ejemplos son los ferrocarriles de cremallera o los “elevadores” de esquí. Si sumamos telesillas, teleféricos y funiculares, Suiza tiene casi 2 500 instalaciones. Si descartamos los elevadores de esquí, quedan más de 500 teleféricos en el país.