Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Puigdemont asiste a evento separatista suizo 09 de septiembre de 2018 - 16:18 El expresidente independentista de Cataluña, Carles Puigdemont, participó este fin de semana como invitado de honor en el festival anual del movimiento separatista del cantón del Jura. Cientos de personas aplaudieron el domingo cuando Puigdemont hizo su entrada acompañado por François Lachat, el primer presidente del cantón del Jura y figura carismática. Al hablar en el ‘Festival del Pueblo’ en Delémont, Puigdemont agradeció la “solidaridad con Cataluña” y elogió la democracia suiza, que, dijo, “da voz a los ciudadanos”. Puigdemont vive actualmente en el exilio en Bélgica. Huyó de España a fines de 2017 para escapar del enjuiciamiento por cargos de rebelión después de que los separatistas catalanes lanzaran un referéndum desafiando al gobierno español y luego declararan la independencia. Puigdemont fue el invitado del Movimiento Independiente del Jura (MAJ) que organiza el ‘Festival del Pueblo’. Los activistas aprovecharon la ocasión para criticar la actitud del cantón de Berna en Moutier, la pequeña ciudad suiza que el año pasado votó por la secesión de Berna y se unió al cantón del Jura. + Leer más sobre el conflicto de Jura en Suiza + ¿Y si un cantón decidiera irse de Suiza? Las apelaciones aún están pendientes por denuncias de fraude en la votación de Moutier y los separatistas acusan a Berna de intentar obstaculizar la secesión. “Moutier se unirá al Jura tarde o temprano”, cantaron activistas en el 71° ‘Festival del Pueblo’. El MAJ reúne a miembros de todos los partidos políticos en el cantón del Jura y tiene varios miles de miembros y seguidores, según su sitio web. Asienta que lucha por “la independencia del Jura en todo su territorio histórico”.