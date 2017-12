Derechos de autor

Los suizos votarán por precios más justos 12 de diciembre de 2017 - 18:03 La iniciativa popular ‘Por precios más justos’ reunió 107 908 firmas ciudadanas, más de las 100 000 requeridas para generar una votación a nivel nacional sobre el tema de bienes de consumo asequibles. El texto de la iniciativa, presentado con el lema “acabar con la isla de precios altos”, dice que “declara la guerra a los importadores generales y proveedores extranjeros que abusan de su poder”. En Suiza, algunos bienes de consumo son mucho más caros que en otros países: hasta un 40% más en el caso de la ropa y un 70% en el de los cosméticos, por ejemplo. Pero los defensores de la iniciativa argumentan que esas diferencias en los precios se deben solo en parte a los altos salarios y costos de infraestructura del país. De hecho, aseguran que los proveedores extranjeros mantienen los precios artificialmente altos en Suiza, explotando el poder adquisitivo de los consumidores. La iniciativa exige que más empresas estén sujetas a regulaciones y que aquellos proveedores que incumplan sean sometidos a procesos judiciales en el exterior. La iniciativa no incluye los precios de los productos agrícolas, ni de los medicamentos, controlados oficialmente.