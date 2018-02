Derechos de autor

Acoso sexual: una de cada tres denuncias prospera 12 de febrero de 2018 - 10:47 Alrededor de un millar de denuncias por acoso sexual se presentan en Suiza cada año y solamente un tercio de todos los casos concluyen con penalizaciones, según una encuesta del dominical suizo en lengua alemana ‘SonntagsZeitung’. Al compilar estadísticas de 24 cantones, el periódico encontró que, del total de denuncias presentadas en 2017 (1 100), los fiscales cantonales emitieron 337 sentencias. Las estadísticas nacionales no están disponibles en este tema. Según otro reciente sondeo, realizado por el instituto Marketagent y publicado por el ‘SonntagsZeitung’, 26% de los residentes suizos encuestados dijeron haber sido víctimas de acoso sexual, pero solamente 11% dieron cuenta a las autoridades. El periódico citó a varios abogados que coincidieron en que la reducida tasa de denuncias probablemente obedece a la baja probabilidad de éxito de las mismas y a que, generalmente, las multas aplicadas son reducidas (varios cientos de francos). La ley estipula multas de hasta 10 000 francos por acoso sexual, y aquellos a los que se les aplica una de más de 5 000, también se les puede abrir un registro criminal. Pero en la práctica, esas medidas son raras.