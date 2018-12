Jornadas de salud de mascotas “Peluchología” VS temor infantil al hospital

“Peluchología” VS temor infantil al hospital 19 de noviembre de 2018 - 11:42 Cerca de 900 niños de entre cuatro y diez años acudieron al Hospital Universitario del Cantón de Vaud (CHUV) el pasado fin de semana para que el personal médico “tratara” a sus amiguitos durante la 11ª edición del ‘Hospital de Osos de Peluche’. Una actividad tendiente a desdramatizar el mundo hospitalario. Cuarenta “peluchólogos” de servicio, estudiantes de medicina y enfermeros examinaron cada día a los muñecos y animalitos de peluche. “Este año tuvimos muchas patas rotas, pero también un buen número de problemas gástricos”, narró a Keystone-ATS Nastia Junod, del comité de organización. De la sutura al derrame cerebral Dependiendo de las lesiones, los niños participaron en diferentes actividades de atención sanitaria como cirugías, vendajes, radiografías o enyesados. Todo de una manera lúdica. “También tuvimos que coser a muchos heridos”, añadió Junod. Algunos de los peluches sufrían de dolencias más graves: uno de ellos tuvo un derrame cerebral, probablemente como un miembro de la familia del niño, explicó Junod. Otro fue sometido a una cirugía de vesícula biliar. Descubrir la ambulancia Entre las novedades de este año, jóvenes que realizan sus estudios como conductores de ambulancias mostraron a los niños los secretos de sus vehículos. También les enseñaron el funcionamiento del número de emergencia 144. Por último, alumnos de la asociación Escolares crearon gafas para los peluches y ofrecieron exámenes de la vista a los niños.