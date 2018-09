En Suiza unos 148 000 habitantes sufren de demencia y la tendencia va en aumento. Muchas personas no saben cómo se manifiesta la demencia o cómo comportarse en la vida cotidiana con las personas concernidas. La campaña #perso trata de responder a esas preguntas.

Campaña para informar sobre la demencia 21 de septiembre de 2018 - 13:39 Suiza está invitada desde este viernes a tejer portavasos que desde enero serán distribuidos en las panaderías con cafés en envases desechables. El objetivo de la operación en crear conciencia sobre las 150 formas que puede tomar el Alzheimer. Es difícil informar sobre el Alzheimer. Esta enfermedad, rodeada de misterio, es aterradora, explican Pro Senectute y Alzheimer Suiza. Con la acción ‘#perso – tejamos contra el olvido’, en la que participan panaderos y pasteleros suizos, se busca llegar a más personas, en particular a las que de camino al trabajo pasan a las panaderías por su café para llevar, explicó Judith Bucher, vocera de Pro Senectute Suiza a la agencia Keystone-ATS. Junto con el café, servido en un vaso envuelto en un protector tejido, los clientes recibirán una tarjeta de información con relación al Alzheimer. En Suiza unos 148 000 habitantes sufren de demencia y la tendencia va en aumento. Muchas personas no saben cómo se manifiesta la demencia o cómo comportarse en la vida cotidiana con las personas concernidas. La campaña #perso trata de responder a esas preguntas.