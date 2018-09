Un dispositivo especial de lectura de pasaportes detecta la fiabilidad de los documentos. Sin embargo, su alto costo (23 000 francos) hace que no todas las comunas dispongan de un ejemplar, puntualizaron los periódicos.

Por otra parte, la Asociación Suiza de Servicios de Habitantes (ASSH) exhortó a las autoridades comunales a verificar sistemáticamente los documentos extranjeros en cada nueva solicitud de permiso para establecerse en Suiza, de acuerdo con los periódicos ‘Zentralschweiz am Sonntag’ y ‘Ostschweiz am Sonntag’Enlace externo .

Aunque el número de documentos falsos detectados es bastante modesto no se descarta una tendencia al alza. “Solamente podemos ver la punta del iceberg. El número de documentos traficados en los sitios de construcción es completamente subestimado”, apuntó Emmanuel Fivaz, también de la Policía de Neuchâtel.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Detectan pasaportes falsos en Suiza 27 de agosto de 2018 - 11:25 El empleo de documentos de identidad falsos para laborar en el sector de la construcción, así como en los trámites para la obtención de permisos para vivir en Suiza estarían en aumento, de acuerdo con periódicos dominicales. “Es fácil conseguir un kit de identidad completo [y apócrifo]: pasaporte, documento de identidad y licencia de conducir”, señaló Simon Baechler, de la Policía de Neuchâtel al periódico de expresión francesa ‘Le Matin Dimanche’. Los documentos fraudulentos estarían en aumento y serían utilizados para obtener trabajo en las obras de construcción de la Suiza francófona. Su procedencia: Europa del Este y los Balcanes. Su costo: entre 1 500 y 20 000 francos, según el dominical. Aunque el número de documentos falsos detectados es bastante modesto no se descarta una tendencia al alza. “Solamente podemos ver la punta del iceberg. El número de documentos traficados en los sitios de construcción es completamente subestimado”, apuntó Emmanuel Fivaz, también de la Policía de Neuchâtel. Permisos para vivir en Suiza Por otra parte, la Asociación Suiza de Servicios de Habitantes (ASSH) exhortó a las autoridades comunales a verificar sistemáticamente los documentos extranjeros en cada nueva solicitud de permiso para establecerse en Suiza, de acuerdo con los periódicos ‘Zentralschweiz am Sonntag’ y ‘Ostschweiz am Sonntag’. Solamente en la capital helvética se descubren cada año unos 50 documentos falsos. Los infractores proceden principalmente de los Balcanes, Turquía, Rusia, China y Brasil, indicó un alto funcionario de la Policía de Berna. Un dispositivo especial de lectura de pasaportes detecta la fiabilidad de los documentos. Sin embargo, su alto costo (23 000 francos) hace que no todas las comunas dispongan de un ejemplar, puntualizaron los periódicos.