¿Quién fue Josep Tarradellas Joan? 09 de noviembre de 2017 - 15:42 Nacido en la localidad de Cervelló (Barcelona), Josep Tarradellas Joan (1899-1988) comenzó a militar en 1919 en la Joventut Nacionalista La Falç. En 1927 se casó con Antònia Macià, hija de Francesc Macià, político y militar republicano e independentista. Francesc Macià, fue uno de los fundadores de los partidos Estat Català y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), este último cofundado por su yerno Josep Tarradellas. Tras la victoria en las elecciones municipales, en 1931 Macià proclamó desde el Palacio de la Generalitat, la República Catalana. Posteriormente, logró un compromiso con el Gobierno provisional de la República a cambio de renunciar a la independencia. Presidió la Generalitat hasta su muerte en 1933 y al frente del gobierno le suceció Lluís Companys. Tarradellas, diputado y consejero de la Generalitat entre 1931 y 1932, fue expulsado de ERC por divergencias ideológicas con su suegro. Durante el bienio radical-derechista de la Segunda República fue encarcelado. En 1936 pudo regresar a su partido y, tras la victoria electoral del Frente Popular (coalición electoral izquierdista española) fue nombrado consejero del gobierno regional. Durante la Guerra Civil fue miembro del Consejo y en 1938 accedió al puesto de secretario general de ERC. Después de la Guerra Civil se exilió en Francia. El gobierno franquista pidió su extradición, que fue denegada, al contrario de lo que había sucedido con el presidente Lluís Companys, quien fue capturado en Francia por la Gestapo alemana en 1940 y, a petición de la policía franquista, trasladado a España, donde fue torturado y fusilado el 15 de octubre de 1940. Josep Tarradellas consiguió huir a Lausana, donde permaneció con su familia hasta regresar a París en 1944. Rechazó presidir el gobierno de la República Española en el exilio. Y en 1954, asumió la presidencia de la Generalitat en el exilio al dimitir su predecesor Josep Irla. Tres años más tarde renunció al cargo de secretario general de ERC. Tarradellas siguió al frente de la Generalitat hasta ser nombrado, por decreto real, presidente del gobierno preautonómico en 1977. Al regresar a Cataluña desde el exilio, el 23 de octubre de 1977, en el balcón del Palacio de la Generalitat, delante de la multitud concentrada en la plaza de Sant Jaume, pronunció la célebre frase: “Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!”. Ejerció el cargo de presidente hasta la celebración de las primeras elecciones autonómicas en 1979, retirándose a continuación de la vida política. En 1980 cedió su archivo al monasterio de Poblet (provincia de Tarragona), al cuidado de la Fundació Montserrat Tarradellas i Macià. Falleció en Barcelona el 10 de junio de 1988.