Atletas suizos solo en deportes individuales Duc-Quang Nguyen & John Heilprin 05 de agosto de 2016 - 16:00 Si echamos un vistazo al equipo olímpico suizo en los Juegos de Río llama la atención una cosa: los atletas helvéticos no participan en ningún deporte de equipo. Una parte importante de la delegación suiza en Río participará las competiciones de ciclismo, vela y equitación. En cambio, Suiza estará completamente ausente en los deportes de equipo. Para definir ‘deportes de equipo’ hemos utilizado la clasificación del Comité Olímpico Internacional (COI), que excluye disciplinas como la natación, el piragüismo y el atletismo. Los 105 atletas que representan a Suiza en Río esperan ganar al menos cinco medallas. Casi tres de cada cuatro se estrenan en unos Juegos Olímpicos. Para el campeón de ciclismo Fabian Cancellara, en cambio, estas serán sus quintas Olimpiadas. Las mayores perspectivas que tiene Suiza de ganar una medalla residen en tres disciplinas: piragüismo, ciclismo en ruta, esgrima, gimnasia, equitación y ciclismo de montaña. Los Juegos de Verano en Río, del 5 al 21 de agosto, reúnen a más de 11 000 deportistas de élite. Hemos analizado todas las listas de participantes para saber cuál es la disciplina deportiva más representada en las delegaciones de los diferentes países. La siguiente ilustración muestra el porcentaje de atletas que participan en los Juegos por disciplina y por una selección de países. En el caso de Suiza llama la atención una ausencia total en los deportes de equipo (primer gráfico arriba a la izquierda). Esto es insólito, pues los atletas de los deportes de equipo representan más de una cuarta parte de todos los deportistas presentes en Río. De las 34 delegaciones nacionales con más de cien atletas, solamente cuatro no tienen atletas que participen en un deporte de equipo: República Checa, Kazajistán, Ucrania y Suiza. Por el contrario, los suizos son el equipo con más representantes en algunas disciplinas individuales. Nuevamente, de las 34 delegaciones nacionales con más de cien atletas en Río, Suiza registra la cuota más alta de ciclistas (15,5% - 16 atletas) y la segunda de regatistas (8,7% - 9 atletas), detrás de Dinamarca. Suiza tiene también el segundo porcentaje más alto de jinetes (6,8% - 7 atletas), detrás de Suecia. La delegación rusa presenta este año una anomalía tras el escándalo del dopaje que impedirá a 110 atletas competir en las pruebas de atletismo y halterofilia Anotación: Puede encontrar los atletas en la web de Río 2016, pero no la lista completa en un solo lugar. swissinfo.ch tuvo que recopilar estos datos para presentar la lista completa de todos los atletas, por país, sexo y disciplina en la que compiten. Según la web de los Juegos de Río, son 103 los atletas suizos que compiten. El Comité Olímpico de Suiza confirmó este viernes que son 105. Puede acceder aquí al código utilizado para obtener, analizar y visualizar estos datos. ¿Cuál es la disciplina olímpica de los Juegos de Verano que mejor representa a Suiza? Acceda a la sección de comentarios (más abajo) y envíenos su respuesta.