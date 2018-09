En este campo, una pregunta ha generado debate durante mucho: la de saber si la reducción del miedo pasa por la eliminación del registro de origen en la memoria y su reemplazo por un nuevo registro de seguridad, o por una reescritura en el registro original. Aunque no excluyen la eliminación, los resultados de este estudio tienden a la segunda hipótesis.

¿Reprogramar recuerdos traumáticos? 15 de junio de 2018 - 13:49 Neurocientíficos de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) localizaron las células que permiten reprogramar recuerdos duraderos de experiencias traumáticas para transformarlos en recuerdos de seguridad. El estudio fue publicado por la revista Science. Los recuerdos de experiencias traumáticas pueden causar problemas mentales como el trastorno de estrés postraumático, indicó el jueves la EPFL en un comunicado. Casi un tercio de la población presenta problemas ligados al miedo o al estrés en algún momento de su vida. “Nuestros hallazgos permitieron sacar a la luz, por primera vez, los procesos que están en la base del éxito del tratamiento de los recuerdos traumáticos”, explicó Johannes Graff, profesor de la Facultad de Ciencias de la Vida, citado en el comunicado. En este campo, una pregunta ha generado debate durante mucho: la de saber si la reducción del miedo pasa por la eliminación del registro de origen en la memoria y su reemplazo por un nuevo registro de seguridad, o por una reescritura en el registro original. Aunque no excluyen la eliminación, los resultados de este estudio tienden a la segunda hipótesis. La investigación se centra en la comprensión de la capacidad del cerebro para reducir los recuerdos traumáticos. Pero, sorprendentemente, pocos estudios han investigado las opciones de tratamiento para mitigar el trauma duradero (o “miedo distante”) en modelos animales. Los científicos de la EPFL encontraron que la atenuación del miedo distante en el cerebro está relacionada con la actividad del mismo grupo de neuronas que aquel que participa en el almacenamiento de esos recuerdos. Trabajando con ratones, encontraron esas neuronas en el ‘giro dentado’, una zona del hipocampo que participan en la codificación de la memoria y la reducción del miedo.