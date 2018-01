Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

“Sólo defenderé el comercio justo y recíproco”: Trump Andrea Ornelas (reseña informativa) 26 de enero de 2018 - 16:02 El discurso más aguardado de Davos se produjo hoy. El presidente de los Estados Unidos respondió a los líderes políticos que abogan por el multilateralismo refrendando su voto de confianza al comercio bilateral. Afirmó que jamás había sido mejor momento para invertir en su país y prometió más desregulación a los capitales interesados. “Apoyo el libre comercio, pero solo cuando es justo y recíproco. El comercio injusto nos menoscaba a todos, Estados Unidos no tolerará prácticas desleales que distorsionen los mercados mundiales y perjudiquen a las empresas y a gente”, expresó contundente en Davos el mandatario Donald Trump. Durante el acto de clausura de la 48ª edición del Foro Económico Mundial (WEF en inglés), afirmó que su país restaurará la integridad de su sistema comercial y confío en que otros líderes políticos “también protejan sus propios intereses”. “Yo, como presidente de EEUU, antepondré siempre el interés de mis empresas y empresarios”, dijo ante un auditorio abarrotado en el Centro de Congresos de Davos. Durante los tres días previos, los líderes políticos de Alemania, Canadá, Reino Unido, India y América Latina, habían abogado en el WEF por fortalecer el multilateralismo, pero el presidente estadounidense no alteró un ápice su posición y les respondió: “EEUU solo está dispuesto a negociar acuerdos comerciales bilaterales, e incluso con grupos, cuando son benéficos para todas las partes involucradas. Y esto incluye a los países del TPP11”, expresó. Para memoria, EEUU se retiró hace un año de la negociación de un acuerdo transpacífico que involucra a Canadá, México, Perú, Australia, Chile y Japón, entre otros. Menos impuestos y regulación Donald Trump fue interpelado por el presidente del WEF, Klaus Schwab, sobre los alcances de una polémica reforma fiscal que propuso en diciembre pasado y que ha rebajado la tasa impositiva empresarial de 35 a 21 por ciento. “Jamás habíamos estado en un mejor momento, EEUU está abierto para hacer negocios y es un socio competitivo. Somos la economía más poderosa del mundo”, dijo. Sobre su reforma fiscal, que calificó como “la más ambiciosa antes vista”, expresó que está permitiendo a las empresas liberar fondos para otorgar bonos -de hasta 3.000 dólares- a sus empleados, provocando un “impresionante efecto de cascada que fortalece el poder adquisitivo de la clase media”. “Durante el último año hemos avanzado mucho en EEUU, hemos ayudado a todos los estadounidenses a hallar un camino para alcanzar el sueño americano, y esto significa encontrar un trabajo y ofrecer una vid mejor a sus hijos”, añadió. En Davos, también se refirió a los mercados bursátiles estadounidenses, con el Dow Jones y el Nasdaq a la cabeza, que lucen imbatibles desde que inició el 2018. Atribuyó este periodo de jauja a sus reformas y dijo que de haber ganado su contrincante en las elecciones presidenciales del 2016 -la demócrata Hillary Clinton-, probablemente las bolsas se habrían caído 50% en vez de repuntar 50% porque pretendía imponer normas que estarían asfixiando la economía estadounidense. Aseguró que ha desaparecido múltiples trámites y normas innecesarias en EEUU y se compromete a que por cada regla nueva que cree, desaparecerán dos que no sirvan para nada. Lo que seguirá incentivando a los capitales (nacionales y foráneos) a emprender en el gigante norteamericano. De empresario a presidente ¿Cómo ha utilizado Donald Trump su experiencia como empresario en la tarea de ser presidente?, se le cuestionó en Davos. Según sus palabras, la pericia obtenida en el sector privado le ha sido de gran utilidad en su mandato presidencial. “He sido un hombre de negocios exitoso. Compraba empresas en quiebra para sanearlas y volverlas a vender, habilidades que me han servicio mucho. Antes, los EEUU siempre estuvieron gobernados preponderantemente por generales o políticos. Se trata de sacar el máximo provecho al potencial que se tiene enfrente, dijo y también lanzó una nota a la prensa, con la que mantiene una relación agridulce desde que asumió el poder. “Al convertirme en político comprendí cuán malignos y falsos pueden ser los medios de comunicación, pero sin ellos, lo acepto, tampoco habría llegado hasta aquí”. Durante el resto de su mandato, dijo, seguirá siendo claro que Estados Unidos es lo primero. “Pero el 'America first' (América primero) tampoco quiere decir un Estados Unidos solo. Si mi país crece, las demás naciones del mundo también lo harán”, remató. Antes de su discurso en el centro de congresos de Davos, donde se realiza el WEF, el presidente estadounidense se reunió con su homólogo suizo, Alain Berset: