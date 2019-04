Durante la Segunda Guerra Mundial, los Aliados bombardearon por error varios objetivos en Suiza. El equívoco más grave ocurrió hace 75 años: la Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzó casi 400 bombas incendiarias sobre Schaffhausen, destruyendo la ciudad fronteriza.

(Kai Reusser/swissinfo.ch)

El 1 de abril de 1944Enlace externo, un escuadrón de bombarderos estadounidenses despegó de Gran Bretaña con la intención de atacar la ciudad alemana de Ludwigshafen. A pesar de la buena visibilidad, los pilotos se equivocaron de blanco debido a un fallo del radar de última tecnología. Lanzaron 371 bombas sobre SchaffhausenEnlace externo, que tomaron por una ciudad alemana.

El resultado: entre 47 y 60 muertos (según las estimaciones) y cientos de heridos. Cerca de 500 personas quedaron sin hogar y miles perdieron su empleo debido a la destrucción de las fábricas. Sectores de la ciudad quedó reducida a cenizas.

¿Fue intencionado el bombardeo?

Los habitantes de Schaffhausen estaban acostumbrados a que los aviones aliados sobrevolaran su ciudad. Como resultado, en lugar de correr a esconderse en los refugios, salieron confiadamente a las calles y volvieron los ojos hacia el cielo.

Los habitantes pintaron cruces suizas en los tejados de las casas, con la esperanza de que esto los protegiera de los bombardeos.

(Photopress-Archiv)

Durante mucho tiempo circularon rumores en Suiza de que los Aliados habían querido castigar a Suiza, porque una empresa de Schaffhausen entregaba productos industriales a la Alemania nazi. Pero la investigación histórica es ahora unánime: fue un accidente. Estados Unidos pagaron una indemnización a Schaffhausen mientras la guerra seguía su curso.

Funesta ignorancia estadounidense

Para evitar tales malentendidos, la población pintó grandes cruces suizas en los tejados de las casas. Sin embargo, los estadounidenses no siempre entendieron esos dibujos, como lo reveló el bombardeo de la pequeña ciudad suiza de Stein am Rhein: el comandante de escuadrón escribió más tarde en su informe que durante el bombardeo de la ciudad alemana de Ebingen (en realidad Stein am Rhein), había observado cuadrados rojos con cruces blancas en los tejados. “¿Qué pasa?”, se preguntó. Como muchos pilotos estadounidenses, no sabía cómo era la bandera suiza.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los Aliados atacaron a Suiza unas 70 veces por error. Las bombas llegaron a Zúrich, Basilea, Schaffhausen, Stein am Rhein y a varias ciudades pequeñas de diversos cantones.

