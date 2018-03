Mujeres y hombres participan en una marcha en Zúrich, en 1970, para exigir el derecho al voto para las mujeres a nivele federal y cantonal.

La primera mujer en postularse para un cargo en el Ejecutivo de Suiza (Consejo Federal), fue Lilian Uchtenhagen, del Partido Socialista, en 1983, pero no obtiene los votos necesarios en el Parlamento.

Un año después de la derrota de Uchtenhagen, Elisabeth Kopp, del Partido Radical Democrático/centro derecha) es elegida en octubre de 1984 como miembro del Gobierno helvético. Es la primera mujer en asumir un cargo semejante.

Otro revés para las mujeres del Partido Socialista: en 1993, la mayoría de los parlamentarios rechaza la candidatura de Christiane Brunner, pese a que era la única política presentada para reemplazar a su colega de partido, René Felber, que había dimitido como ministro de Exteriores.

El rechazo de Brunner generó una amplia manifestación de protesta frente al Parlamento. en marzo de 1993.

Las protestas tuvieron efecto. Francis Matthey, elegido en lugar de Brunner, rechazó el cargo. Los socialistas presentaron nuevamente a Brunner, junto con una segunda mujer de su partido, Ruth Dreifuss. Esta última ganó la mayoría y el PS tuvo finalmente a una primera mujer en el Gobierno.

En los últimos años, ha habido hasta cuatro mujeres en el Consejo Federal (Gobierno). Esta foto de 2011 también incluye a la canciller federal, Corina Casanova (extremo derecho).



Pictures showing the Swiss women's movement over the years