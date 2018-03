Colocación de las boletas en la computadora de IBM Sistema 360. (ETH-Bibliothek Zürich, Image achive / Photo: Vogt, Jules) Lector óptico de documentos. (ETH-Bibliothek Zürich, Image achive / Photo: Vogt, Jules)

Detalle del lector óptico en el Centro de Investigaciones de IBM en Zúrich. (ETH-Bibliothek Zürich, Image achive / Photo: Vogt, Jules)

El Sistema 360 fue una gran atracción en el centro de investigación de IBM. La estación de cinta magnética está a la izquierda de la foto; las estaciones de discos con discos extraíbles se encuentran en la parte frontal y en el fondo. (ETH-Bibliothek Zürich, Image achive / Photo: Vogt, Jules) Computadora utilizada en Zúrich para el conteo de votos en 1970. (ETH-Bibliothek Zürich, Image achive / Photo: Vogt, Jules)

Bandeja de recolección de documentos. (ETH-Bibliothek Zürich, Image achive / Photo: Vogt, Jules)

En el análisis de los resultados. (ETH-Bibliothek Zürich, Image achive / Photo: Vogt, Jules)



Image gallery of the first attempt of computerised counting of votes in Zürich.