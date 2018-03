El 'Zurich 4' se usó para las cartas dentro de la ciudad de Zúrich, mientras que el sello de 6 centavos, para el correo al interior del cantón (1843).

'Doble Ginebra', 1843. En septiembre de 1843, Ginebra fue el segundo cantón en emitir un sello. La mitad del 'Doble Ginebra' se usó para el correo al interior de alguna ciudad.

'Winterthur', 1850. De acuerdo con las regulaciones federales, la Administración Postal de Zúrich emitió el sello de 2,5 centavos en febrero de 1850. Se utilizó para pagar cargos locales reducidos en grandes ciudades de los cantones de Zurich, Zug, Schaffhausen y Turgovia.

El 'Basler Taube' (Paloma de Basilea), diseñado por el arquitecto Melchior Berri, fue emitido en julio de 1845. El precio de la estampilla de 2,5 centavos cubría los gastos de envío de una carta dentro de la ciudad.

Diseñado por Ferdinand Hodler en 1901, este sello especial tenía un cargo suplementario para ayudar a las finanzas militares.

Sello conmemorativo, 5,10 o 25 centavos. Diseñado por Eugène Grasset en 1900 para el aniversario de la Unión Postal Universal.

Sello de Pro Juventute con valor de 5 centavos. Cantón de Vaud, diseñado por Jules Courvoisier en 1933.

Artes y artesanías: vitral de arte sacro. Diseñado por Celestino Piatti, inspirado en el artista de Basilea Kurt Volk.



