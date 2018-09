Reconocer estos tumores a tiempo permitiría no solamente salvar vidas, sino que ahorraría los costos de terapias largas y onerosas. El autocontrol que permite el implante también es una fuente de ahorro potencial, señala la EPFZ. El único inconveniente es que, por ahora, la vida de las células encapsuladas en el sensor no supera el año.

Desarrollan "tatuaje" para detectar el cáncer 19 de abril de 2018 - 10:57 Investigadores suizos han desarrollado un “tatuaje biomédico” que puede detectar cuatro tipos de cáncer en una etapa muy temprana. Implantado debajo de la piel, este sensor en forma de lunar cambia de color para dar la alerta. El equipo de Martin Fussenegger del Departamento de Biosistemas de la Escuela Politécnica Federal (EPFZ) desarrolló una red sintética de genes capaces de reconocer el cáncer de próstata, pulmón, colon y mama. los cuatro tipos más comunes de tumores El sensor consiste en una red genética colocada en células humanas y encapsulada en un implante. Mide constantemente el nivel de calcio en la sangre. Cuando excede el umbral de alerta por un período prolongado, una cascada de señales se activa y estimula la producción del pigmento endógeno melanina en las células genéticamente modificadas. El “lunar” se pone marrón, advirtiendo al portador que debe acudir al médico. La detección tiene lugar en una etapa muy temprana, mucho antes de que la enfermedad pueda ser detectada por los medios de diagnóstico habituales. Mayor oportunidad de supervivencia La alarma “no significa que la persona vaya a morir en poco tiempo”, explicó el profesor Fussenegger, citado en un comunicado de la EPFZ. Por el contrario, la detección temprana aumenta significativamente las posibilidades de supervivencia. Para el cáncer de mama, por ejemplo, en caso de detección tardía, solamente una de cada cuatro mujeres tiene una buena posibilidad de curación, en comparación con el 98% cuando la identificación se realiza de manera suficientemente temprana. Para el cáncer de próstata, la tasa de curación es actualmente del 32%, para el colon solamente del 11%. Reconocer estos tumores a tiempo permitiría no solamente salvar vidas, sino que ahorraría los costos de terapias largas y onerosas. El autocontrol que permite el implante también es una fuente de ahorro potencial, señala la EPFZ. El único inconveniente es que, por ahora, la vida de las células encapsuladas en el sensor no supera el año. Aún diez años Los investigadores han probado exitosamente su prototipo en ratones y en la piel de cerdo, como lo informan en la revista ‘Science Translational Medicine’. El profesor Fussenegger estima que todavía serán necesarios al menos diez años para que un dispositivo semejante salga al mercado, entre la investigación, el desarrollo y los ensayos clínicos. Según él, el concepto de “tatuaje biomédico” podría aplicarse a otras patologías, enfermedades neurodegenerativas o trastornos hormonales, por ejemplo, utilizando otros biomarcadores distintos al del calcio. Finalmente, para evitar estresar innecesariamente a los usuarios de tales tatuajes, también es posible hacerlo visible solamente con luz roja. El control entonces sería realizado por el médico tratante.