Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

“Una bofetada a Rajoy” 22 de diciembre de 2017 - 12:42 La gran participación en las elecciones regionales en Cataluña (82%), la prolongación del 'statu quo’ y el revés al Gobierno de Madrid: aspectos destacados este viernes por la prensa suiza sobre al escrutinio celebrado la víspera y en el que Ciudadanos obtuvo el mayor número de votos y de escaños, pero los independentistas mantuvieron la mayoría absoluta. + Para entender la situación en Cataluña + Elecciones del 21 de diciembre ‘Le Temps’: “Al casi igualar su última puntuación final en las elecciones regionales, los independentistas catalanes lanzan un desafío mayor para la unidad de España y el Gobierno de Mariano Rajoy, que contaba con el hecho de que este escrutinio los debilitara”. ‘La Tribune de Genève’: Los independentistas catalanes conservaron este jueves la mayoría en el Parlamento regional, lo que sume nuevamente a España en la incertitud tras la tentativa de independencia sin mañana que había inquietado a Europa” (…) “El resultado es, en efecto, malo para Mariano Rajoy que no desalentó a los independentistas y que debe hacer frente al mismo adversario” (…) “La realidad en Cataluña es mucho más compleja puesto que la relación de fuerzas entre independentistas y partidarios de España se mantiene casi idéntica a la de las últimas elecciones”. ‘La Liberté’: “El partido liberal centrista Ciudadanos, la formación unionista por excelencia, ha logrado un avance espectacular, sin poder contrarrestar el excelente desempeño de los partidos secesionistas. La primera conclusión que se puede extraer de estas, tan ansiadas elecciones legislativas catalanas, es que son una gran bofetada para el Gobierno conservador de Mariano Rajoy, quien, por primera vez en la joven democracia española, puso bajo tutela a una región por haber violado la legalidad constitucional”. NZZ: “Los golpes de la policía fortalecieron al movimiento independentista” (…) De nuevo, los separatistas catalanes conquistan la mayoría en el Parlamento regional (…) “Las palizas de la policía del 1 de octubre y la indignación por los ‘presos políticos’ no parecieron debilitar al movimiento de independencia, sino que lo fortalecieron” (…) Para el futuro cercano, se espera un bloqueo político continuo, sobre todo porque en Cataluña los separatistas y los llamados constitucionalistas se enfrentan en dos bloques aparentemente irreconciliables. Dadas estas circunstancias, podría ser grande la tentación para el Gobierno de Madrid de perseguir a Cataluña con base en el artículo 155, con el argumento de que un nuevo gobierno separatista llevaría a cabo nuevas actividades separatistas”. Der Bund: Sería “un grotesco error de juicio de los separatistas creer que con el resultado obtenido podrían formar un Estado. Significa que solamente el 40% de la población” apoya su planteamiento (…) Los resultados no se beneficiaron con “la política de brutalidad de Rajoy, dirigida a ‘decapitar’ al movimiento de independencia” (…) “El Partido Popular es el gran perdedor. Las detenciones y multas contra activistas independentistas se han convertido en argumento para aquellos que afirman que Madrid sigue oprimiendo a los catalanes tanto como sucedió durante la época de Franco. Esto es también una gran distorsión: bajo Franco, los activistas catalanes habrían sido fusilados desde hace tiempo”. Escaños obtenidos Ciudadanos (Inés Arrimadas) 37 Junts per Catalunya (Carles Puidgemont) 34 Esquerra Republicana de Cataluya (Oriol Junqueras) 32 Partido Socialista Catalán (Miguel Iceta) 17 CatalunyaEnComúPodem (Xavier Domènech) 8 Candidatura de Unidad Popular (Carles Riera) 4 Partido Popular (Xavier García-Albiol) 3