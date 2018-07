H-P.M.- No se cantar el tango, pero escogería “Volver” de Le Pera y Gardel, porque seguro viviré “Con el alma aferrada a un dulce recuerdo”.

“Uno para todos, todos para uno” Norma Domínguez, Buenos Aires 03 de julio de 2018 - 10:00 El embajador Hans-Peter Mock se despide de Argentina. Desde Buenos aires, sigue a la selección helvética en el Mundial. De esto y su tarea en Buenos Aires en entrevista, antes de partir a su nuevo destino diplomático: Sri Lanka. Abogado y guitarrista, enamorado del personaje de Mafalda (de Quino) y del folklore argentino, hincha del equipo de fútbol Gimnasia de Jujuy, admirador de Lionel Messi y de Roger Federer, Mock se lleva consigo hermosas vivencias cosechadas a partir de sus visitas a una veintena provincias argentinas. swissinfo.ch: Ha cultivado una relación muy rica con la colectividad suiza del país, al recorrer y visitar las diferentes colonias. ¿Cómo fue esa experiencia? H-P.M.: Tuve la suerte de estar cuatro años en un país que cuenta con una colectividad no solo numerosa, sino a la vez perfectamente integrada y orgullosa de sus raíces. Me pareció importante priorizar la relación con ellos y sus representantes, así como modernizar la comunicación a través de las redes sociales que desarrollamos desde la Embajada. swissinfo.ch: Hoy es un día definitivo para la selección suiza en el Mundial... H-P.M.: Sí. Quisiera destacar el orgullo que me causa el actual equipo suizo, conformado por jugadores de distintos orígenes, pero unidos por el amor a la camiseta roja con cruz blanca. Me parecen ser un buen reflejo de la Suiza multicultural de hoy, pero también de nuestra devisa: “Uno para todos, todos para uno”. swissinfo.ch:Finaliza su mandato de 4 años en la Embajada con tanto trabajo como empezó: apenas llegó, rubricó el primero de los acuerdos bilaterales con los países acreedores del Club de París ¿Qué significó esa firma? Hans-Peter Mock: El poder firmar este acuerdo bilateral en el marco de lo negociado por la Argentina con el Club de Paris fue una buena noticia para Suiza y representó una primera señal en términos de refuerzo de la confianza en las relaciones entre ambos países. swissinfo.ch En estos años hubo muchos avances en la relación entre ambos países: el Acuerdo de Doble Imposición primero, luego la reactivación de la Comisión Económica Mixta. H-P.M.: Con este convenio se pudo reestablecer un marco jurídico favorable y predecible en materia de doble imposición. Eso, sin duda, favorece el comercio bilateral y las inversiones, y Suiza figura desde hace varios años entre los 10 primeros inversores en la Argentina. Y en septiembre de 2016 y después de esperar varios años, se activó la Comisión Económica Mixta creada en julio de 2011 a partir de la visita de la embajadora de SECO, Livia Leu. Las relaciones económicas bilaterales son un tema permanente de nuestra agenda y se tratan en cada uno de los numerosos encuentros al más alto nivel que hemos tenido en los últimos dos años. Estamos trabajando ahora para que la Comisión Económica Mixta se reúna en el segundo semestre de este año. swissinfo.ch: ¿Cuál ha sido el impacto de la visita de Doris Leuthard? H-P.M.: Esta visita, sin lugar a duda, histórica, me parece haber sido el símbolo de la dinamización de nuestras relaciones en los últimos años. Si bien dichas relaciones siempre fueron muy buenas, es indudable que, a partir de la política argentina de “inserción inteligente al mundo”, estas han cobrado una nueva e impresionante dinámica. Con su visita, la otrora presidenta de la Confederación ha honrado también a la comunidad suiza, que es la mayor de Latinoamérica. swissinfo.ch: En 2017 Johann Schneider-Amman visitó Buenos Aires. El ministro de Economía ratificó el interés de Suiza por alcanzar el acuerdo de libre imposición entre Mercosur y EFTA. ¿Por qué es tan importante para Suiza este acuerdo? H-P.M.: Corresponde al interés de ambos bloques porque representa una importante reducción de aranceles y otras trabas al comercio y crea un marco jurídico predecible para los negocios. Para Suiza, que gana uno de cada dos francos en el exterior, el acceso a los mercados en condiciones comparables a las que tienen sus principales competidores –por ejemplo, de la Unión Europea– es muy importante. Todavía hay temas que resolver en la negociación, pero destaco la voluntad compartida de avanzar rápidamente y lograr un buen resultado. swissinfo.ch: En el marco de la reunión de Ministros de Finanzas del G-20 el Consejero Ueli Maurer anunció que la banca suiza estaría analizando volver a operar en Argentina. ¿Cómo ha sido recibida esta noticia entre empresas y comunidad suizas? H-P.M.: En la plaza financiera suiza hay interés por las evoluciones en Argentina y se registró con satisfacción la aprobación de la nueva Ley de Financiamiento Productivo. Prueba de este interés es la nueva visita de nuestro Ministro de Economía en julio próximo, junto a una delegación del sector financiero. swssinfo.ch: Y para concluir, si le pido que dedique una canción de despedida a Argentina y su gente. ¿Cuál nos cantaría? H-P.M.- No se cantar el tango, pero escogería “Volver” de Le Pera y Gardel, porque seguro viviré “Con el alma aferrada a un dulce recuerdo”. Relaciones Suiza-Argentina · Las relaciones diplomáticas se establecieron en 1834 y el 1891 se abrió la Embajada de Suiza en Buenos Aires. · La comunidad suiza en la Argentina es la mayor de América del Sur con casi 16.000 ciudadanos suizos registrados. · Existen más de 50 asociaciones suizas activas en el país. · Comercio Exterior: En 2017 Suiza importó desde Argentina 1.230.04 Millones de Francos Suizos, y Exportó a Argentina 792.02 Millones de Francos Suizas (Fuente: Aduana Suiza) · Hay unas 80 empresas Suizas en Argentina: Generan unos 11500 puestos de trabajo directos y se estima que se alcanzan los 20000 puestos de trabajo en total, considerando los empleos indirectos (Fuente: Banco Nacional Suizo) · Muchas de las Empresas tienen más de 80 años en el país. · Este año la Cámara de Comercio Suizo Argentina cumple su Octogésimo Aniversario. · Desde noviembre de 2018, la línea aérea Edelweiss cubrirá la ruta Buenos Aires-Zúrich con 2 vuelos semanales directos.