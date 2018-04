«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

¿Quiere un disfraz de la Ópera de Zúrich? 19 de enero de 2018 - 08:00 Alrededor de 5 000 atuendos y numerosos accesorios del vestuario empleado en la Ópera de Zúrich estarán a la venta este sábado, con precios de hasta 250 francos para los trajes históricos más elaborados. Esta oferta se produce justo antes de que llegue a Suiza la época de carnavales destinados a ahuyentar el invierno y recibir a la primavera. La última cita para ofrecer el vestuario usado de esta institución cultural se produjo en 2016 y atrajo a miles de interesados. Dos años después, la Ópera de Zúrich realiza este fin de semana la “gran venta” de su colección de vestuario, que incluye trajes históricos, disfraces raros, vestidos, abrigos, sombreros, cascos y zapatos elaborados para las óperas y los ballets que se han presentado en este teatro citadino, como Nabucco, Don Pasquale, Aida, El Rey Arturo o Romeo y Julieta. Para aquellos que gustan de crear nuevas piezas también se ofrecen muchos remanentes de telas finas que se emplearon para las vestimentas en escena, así como disfraces inacabados. “Hay algo para cada ocasión, presupuesto y tamaño”, con precios que van desde 1 franco para los restos de tela hasta 250 francos para los trajes históricos. Solo hay una condición: el pago debe ser en efectivo.