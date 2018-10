Este contenido fue publicado el 21 de octubre de 2018 11:00 21 de octubre de 2018 - 11:00

Daisy 1 Daisy Gilardini mit Pinguinen A post shared by Daisy Gilardini (@daisygilardini) on Jan 27, 2018 at 1:15pm PST

La fotógrafa naturalista Daisy Gilardini emigró del Tesino a Canadá. Este año, la artista cumple 50 primaveras y ha sido seleccionada por la revista ‘Canadian Geographic’ como “fotógrafa residente”. Desde hace años se dedica a tomar imágenes de los animales de polares.

swissinfo.ch: ¿Cuándo y por qué dejó Suiza?

Daisy Gilardini: El amor me llevó a dejar Suiza en 2012. Me casé con David McEownEnlace externo, un acuarelista canadiense. Y decidí mudarme a Canadá.

swissinfo.ch: ¿Se trata de un exilio sin retorno, o tiene en mente regresar algún día a Suiza?

D.G.: Me gusta mucho Suiza, es un lugar que siempre ocupará un lugar fundamental en mi corazón: es mi casa. Pero Canadá también es una región magnífica, especialmente para ejercer mi profesión. Dudo que regrese para establecerme, pero jamás dejaré de realizar mi visita anual.

Los puntos de vista expresados en este artículo, especialmente con respecto al país anfitrión y su política, son responsabilidad exclusiva de la entrevistado y no reflejan la posición de swissinfo.ch.

Fin del recuadro

swissinfo.ch: ¿Cuál es su profesión?

D.G.: De niña, deseaba ser veterinaria. Siempre me gustaron la naturaleza y los animales. Pero, con frecuencia, la vida evoluciona de forma diferente a como lo habíamos imaginado y terminé convirtiéndome en experta financiera y contable en Suiza.

Al terminar la maestría, decidí abrir mi propio despacho contable. Gracias a una buena organización y cierto talento empresarial, conseguí conciliar el amor por los viajes, la naturaleza y la fotografía, con mis compromisos profesionales. Comencé a fijarme misiones de algunos meses de duración y contraté a un asistente para ayudarme en el despacho.

Haga visible la Suiza global: Marque sus fotos en Instagram con el hashtag #WeAreSwissAbroad

Seleccionamos fotos y vídeos en nuestra cuenta en Instagram y los marcamos con un re-post. De esta manera esperamos poder descubrir en el stream de #WeAreSwissAbroad las historias de los suizos del exterior.

Nuestro gran deseo en swissinfo.ch es ofrecerles a ustedes una plataforma para visibilizar sus experiencias a través de retratos, anécdotas e historias. (swissinfo.ch)

Sin embargo, cada vez que regresaba a la oficina me sentía un poco deprimida e insatisfecha. Comencé a escribir artículos y a buscar revistas donde publicar mi trabajo. Era como tener dos empleos a tiempo completo porque iniciaba mis jornadas a las 7 de la mañana y las concluía a la medianoche, y esto los siete días de la semana.

Pero se dice que la clave del éxito radica en creer en nuestras capacidades. La paciencia, la pasión y la perseverancia me permitieron, finalmente, publicar mi trabajo. En 2006, me convertí en fotógrafa profesionalEnlace externo especializada en naturaleza y temas medioambientales, con énfasis en las regiones polares y en los osos norteamericanos.

Daisy 2 Junge Robbe mit weissem Fell A post shared by Daisy Gilardini (@daisygilardini) on Dec 24, 2017 at 2:21pm PST

swissinfo.ch: ¿Qué le parece fascinante de este tema?

D.G.: Mi amor por los animales se remonta muy lejos. Cuando tenía 4 años, mis padrinos me regalaron una pequeña foca en peluche. Mi madre me explicó entonces que este animal vivía en una región muy fría, en ocasiones, bajo el hielo polar. Me sentía cautivada por estas historias. Y desde entonces empecé a soñar con estos animales, imaginándolos en su entorno natural.

Ahorré durante siete años para poder ir por primera vez al Antártico. Un viaje que transformó mi vida por completo. Fue en 1997. Desde entonces, he realizado unas 70 expediciones a las regiones polares.

Frecuentemente he intentado comprender el irresistible magnetismo que ejercen sobre mí las regiones polares. Es casi una dependencia o una obsesión. El hecho de estar aislada de la civilización y sus innumerables distracciones me obliga a concentrarme y a apreciar los ritmos simples de la naturaleza.

Daisy 3 Inneres eines Eisbergs, Farbverlauf von Schwarz über Blau zu Weiss A post shared by Daisy Gilardini (@daisygilardini) on May 1, 2018 at 9:30am PDT

swissinfo.ch: ¿Qué rol juegan la naturaleza y el medioambiente en su vida?

D.G.: Redescubrir el lazo original con la naturaleza y la interrelación que hay entre las especies despertó en mí un profundo respeto y conciencia sobre la importancia de estos frágiles ecosistemas.

Si la humanidad quiere sobrevivir y prosperar en este planeta, debemos actuar de manera responsable. Debemos entender que la naturaleza no depende de nosotros; nosotros dependemos de ella. Como fotógrafa medioambientalista, yo debo capturar la belleza de estos lugares y de sus especies en vías de extinción para sensibilizar a la gente gracias al poder universal de las imágenes.

Mientras la ciencia ofrece la información necesaria para explicar los problemas y para desarrollar soluciones, la fotografía transforma esos problemas en símbolos. La ciencia se dirige al cerebro; la fotografía, al corazón. Mi desafío es tocar el corazón y el espíritu de las personas para hacerlas reaccionar. Por el bien de la naturaleza y por el nuestro propio.

Daisy 4 Daisy Gilardini in einem TV-Studio A post shared by Daisy Gilardini (@daisygilardini) on Mar 14, 2018 at 5:26pm PDT

swissinfo.ch: ¿Dónde vive usted ahora? ¿Cómo está la comida?

D.G.: Por el momento vivo en Vancouver en un pequeño apartamento en un edificio al borde del parque regional Pacific Spirit. Es un parque de 874 hectáreas que comparte espacio con la Universidad Endowment Lands. Cuando tengo un poco de tiempo, me gusta ir de paseo por la playa o el bosque, que en ambos casos están a solo cinco minutos de casa.

swissinfo.ch: ¿Qué es más atractivo en Canadá que en Suiza?

D.G.: Durante los últimos diez años he viajado mucho por las tierras de los osos. Desde el bosque primitivo de Great Bear, aquí en la Columbia Británica, hasta Alaska y el extremo Ártico. En cierto sentido, los paisajes y las montañas de Canadá son similares a los de Suiza, pero a una escala mucho mayor, y con la diferencia de que están repletos de animales salvajes.

Daisy 5 Weisser und brauner Bär schnuppern an einem Baum A post shared by Daisy Gilardini (@daisygilardini) on Mar 7, 2018 at 8:08am PST

swissinfo.ch: Viviendo en el extranjero, ¿qué piensa de Suiza?

D.G.: Creo que Suiza es un país más seguro y estable políticamente que Norteamérica.

swissinfo.ch: ¿Algunas veces se ha sentido extraña en Canadá o se ha integrado bien?

D.G.: La fotografía me lleva a estar fuera [de Canadá] entre seis y nueve meses por año. Cuando se viaja tanto, evidentemente, es difícil integrarse. Pero me siento como en casa en todas partes, siempre y cuando aprecie a las personas que me rodean. Cuando trabajo en barcos en la Antártida, me siento como en casa. Cuando estoy en Vancouver, con mi esposo, me siento en casa. Cuando regreso a Suiza para visitar amigos, me siento en casa.

Daisy 6 Silhouette eines Pinguins A post shared by Daisy Gilardini (@daisygilardini) on Jan 4, 2018 at 12:21pm PST

swissinfo.ch: ¿Cuáles han sido para usted las diferencias culturales más embarazosas?

D.G.: No identifico ninguna diferencia cultural importante.

swissinfo.ch: ¿Qué le hace feliz en su vida diaria en el extranjero?

D.G.: Estar en contacto con la naturaleza en unas pocas horas.

swissinfo.ch: ¿Participa en las votaciones suizas?

D.G.: Sí, voto por correspondencia.

Daisy 7 Zwei Eisbären umschlungen in Nahaufnahme A post shared by Daisy Gilardini (@daisygilardini) on Dec 19, 2017 at 4:06pm PST

swissinfo.ch: ¿Qué es lo que más echa de menos de Suiza?

D.G.: A mis amigos. En Vancouver no tengo ninguno, porque tampoco tengo tiempo suficiente para tejer nuevas relaciones. Este es, en mi opinión, el aspecto más difícil que he enfrentado en el extranjero. Pero, por supuesto, esta situación también es producto en gran medida de las características de mi trabajo.

Daisy 8 Ein Braunbär hechtet im Wasser nach einem Lachs A post shared by Daisy Gilardini (@daisygilardini) on Jan 8, 2018 at 9:02am PST

¿Es suizo y vive en el extranjero? Comparta sus fotos con nosotros con la etiqueta #WeAreSwissAbroadEnlace externo



Infografía Principales países de residencia Suizos en el mundo A finales de 2016, casi uno de cada nueve suizos vivía en el extranjero. Desde 1980 hasta hoy, su número se ha duplicado. La mayoría de ellos ...



Traducción del francés: Andrea Ornelas, swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook