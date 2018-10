Este contenido fue publicado el 22 de abril de 2018 11:00 22 de abril de 2018 - 11:00

Janina Kauz durante una visita a Suiza.

(Janina Kauz)

Estudiar en una ciudad cosmopolita garantiza contactos con el mundo entero. Janina Kauz, una chica suiza que se instaló en Londres, difícilmente habría podido elegir un destino mejor para estudiar Comunicación Intercultural.

swissinfo.ch: ¿Por qué se fue de Suiza?

Janina Kauz: Para estudiar en Londres porque el curso que estoy haciendo, Intercultural Communications in the Creative Industries (Comunicación Intercultural en el Sector Creativo) no existe en Suiza. Llegué en septiembre de 2017, al inicio de las clases.

Los primeros meses fueron interesantes y amenos, pero también agotadores. Y aunque Londres no está tan lejos y no nos resulta muy distinto, se viven muchas nuevas experiencias y hay que adaptarse a nuevas situaciones.

Después, todo se tranquilizó y me adapté. Desde luego no se trata de un viaje de ida sin billete de vuelta. Probablemente volveré a Suiza después de mis estudios.

swissinfo.ch: ¿Qué tipo de trabajo quiere hacer y dónde, cuando acabe sus estudios?

J.K.: De momento estoy pensando en si haré o no un doctorado después del máster. Si lo hago, me quedaré unos años más en Londres antes de volver a Suiza.

Todavía no tengo planes fijos para más adelante. Me encantaría trabajar en el sector del marketing o en la televisión, pero puede que todos esos planes cambien.

swissinfo.ch: ¿Dónde vive exactamente y cómo es la vida ahí?

J.K.: Vivo en el barrio de LambethEnlace externo, cerca de la estación de metro de Vauxhall. Está en el centro de Londres y en pocos minutos a pie se llega a atracciones como el Big Ben o el London Eye. Tengo todo a la puerta de casa, así que puedo aprovechar al máximo los muchos eventos culturales que ofrece esta ciudad.

swissinfo.ch: ¿Y qué piensa de la cocina y la vida en Londres?

En Londres se puede encontrar una variada cocina internacional. No hay una especialidad que no se encuentre aquí. Hay muchísimos restaurantes indios, pero también de cualquier otro país. La cocina internacional suele ser muy buena. En comparación, la cocina inglesa tradicional resulta casi aburrida. Cuando voy a un restaurante, suelo comer especialidades extranjeras.

"Voy con frecuencia al Hyde Park a trotar. Me parece muy lindo que en Londres, en medio de la ciudad, haya una zona verde tan grande, en la que uno puede escapar al ruido del tráfico".

(Janina Kauz)

swissinfo.ch: ¿Qué le parece más atractivo en Gran Bretaña que en Suiza? ¿Y cuál es la mayor diferencia entre los dos países?

J.K.: Gran Bretaña es mucho más multicultural que Suiza, y eso la hace muy interesante. Además, es un buen sitio para mis estudios. En las aulas encuentro gente del mundo entero y me encanta.

La mayor diferencia que noto son los buenos modales que tiene la gente aquí. Siempre piden las cosas por favor y dan las gracias o se disculpan por todo, incluso si no tienen la culpa de algo. Eso facilita las cosas y es mucho más agradable. No quiero decir que todos en Suiza sean groseros, pero aquí los buenos modales son mucho más evidentes y la gente les da más importancia.

"En Portobello Road, me gustan especialmente las coloridas casas y los murales. Hay muchas tiendas pequeñas que venden todo tipo de cosas conocidas y desconocidas, en las que es muy agradable echar un vistazo".

(Janina Kauz)

swissinfo.ch: ¿Cómo ve Suiza desde lejos?

J.K.: Aunque me gusta mucho Londres, echo de menos Suiza, sobre todo Zúrich. Allí me siento en casa y me cuesta sentirme así en Londres.

Pienso que en Suiza tenemos un alto nivel de vida y un montón de privilegios. A veces solamente nos damos cuenta cuando salimos de Suiza, nos mudamos a otro país y no volvemos durante un tiempo. Las infraestructuras, la educación, la sanidad y muchas otras cosas son de muy alta calidad en Suiza.

También me gusta mucho el hecho de que nuestro sistema político es relativamente transparente y tenemos voz y voto. Muchos de los que votaron contra el Brexit querrían disfrutar aquí de esos privilegios

"Tomo clases de español cerca de la Corte Real de Justicia, caminando por ahí es muy posible toparse con un juez ataviado con su toda su indumentaria, incluida la peluca".

(Janina Kauz)

swissinfo.ch: ¿Cómo está la situación política en Gran Bretaña, especialmente tras la decisión de salir de la UE?

J.K.: Sigo con interés los asuntos políticos cuando tengo tiempo. Aquí están pasando muchas cosas por el Brexit. Yo observo con especial interés el desarrollo de la situación de los ciudadanos de la UE, porque mi permiso de residencia está vinculado a esa evolución. Estoy muy contenta de poder estudiar en Gran Bretaña sin problemas y sin visado, espero que siga siendo así en el futuro.

"En esta plaza, frente al Parlamento, hay frecuentes manifestaciones en favor de la UE, porque muchas personas en Londres que no están de acuerdo con el Brexit y quieren que se dé marcha atras".

(Janina Kauz)

swissinfo.ch: ¿Participa usted en elecciones y referendos suizos? ¿Por correo postal o electrónico?

J.K.: Vuelvo regularmente a Suiza de visita, por ejemplo, durante las vacaciones de la universidad. Mis visitas son lo suficientemente regulares para poder votar siempre por correo en Suiza. Para mí es muy importante votar aunque no esté allí.

"El Parque St James es muy pequeño, pero al mismo tiempo uno de los más hermosos, con todo tipo de aves acuáticas en su estanque y alrededores. Tiene incluso tres pelícanos".

(Janina Kauz)

swissinfo.ch: ¿Qué es lo que más echa de menos de Suiza?

J.K.: Echo de menos sentirme en casa y ser parte de la sociedad. Trasladarse a otro país conlleva una cierta sensación de desarraigo. En Suiza me siento en casa y me puedo comportar con una especie de naturalidad que me falta en el extranjero.

