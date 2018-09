Ein Beitrag geteilt von romaingrognon (@romaingrognon) am Aug 1, 2018 um 1:27 PDT

En Suiza, el riesgo de incendios forestales condujo a la prohibición de los fuegos artificiales en muchos lugares. Ese no fue un problema en Brasil, por lo que la gente pudo encender una “montaña de fuego" en la Colônia Helvetia.

Y no se pierda (en video) el tañer de los cencerros.

¿Cómo fue el Día Nacional de Suiza en el mundo? 02 de agosto de 2018 - 14:40 Aproximadamente uno de cada diez suizos vive fuera de su país. Pero la distancia, lejos de mermar el entusiasmo por las celebraciones del 1º de agosto, pareciera reforzarlo, como se puede apreciar en estas imágenes y videos publicados en Instagram con el hashtag # WeAreSwissAbroad. América del Sur: Brasil La ‘Colônia Helvetia’ de São Paulo conmemora en grande cada 1º de agosto. Y no se pierda (en video) el tañer de los cencerros. Un galardón binacional encabeza la procesión. En Suiza, el riesgo de incendios forestales condujo a la prohibición de los fuegos artificiales en muchos lugares. Ese no fue un problema en Brasil, por lo que la gente pudo encender una “montaña de fuego" en la Colônia Helvetia. América del Norte: Toronto y Edmonton Una bandera suiza ondea en la sede del viejo ayuntamiento de Toronto, Canadá. Una pequeña ceremonia tiene lugar al mismo tiempo. El festejo, con música tradicional, fue organizado por el Club Suizo de Toronto. La Sociedad Suiza de Edmonton, también en Canadá, organizó la celebración en la granja de la familia Mettler. Además de las linternas, el festejo de Edmonton incluyó una serie de atracciones, incluido el coro local de voces masculinas suizas. Asia: Indonesia La lectora de swissinfo.ch Jessica Grosswiler etiquetó sus fotos de las celebraciones del 1 de agosto en Yakarta con #WeAreSwissAbroad. También posó para una foto con la embajadora suiza en Indonesia, Yvonne Baumann (der.) El toque insoslayable: la ‘raclette’. Era día de fiesta, hasta un traguito de vino le permitió a su hijo. Australia: Melbourne Que se note el sello suizo. Imagen de un miembro del Club Suizo Victoria. Europa: Francia Suiza cumplió 727 años, Louise apenas uno.