Adviento por el mundo con la V Suiza Philipp Meier 20 de diciembre de 2017 - 14:00 Los ciudadanos helvéticos radicados al exterior de las fronteras de Suiza contribuyen a dar visibilidad a su país de origen también durante el Adviento, a través de Instagram en #WeAreSwissAbroad. Hace aproximadamente año y medio, configuramos una cuenta en Instagram con el objetivo de proporcionar una nueva plataforma a los suizos expatriados. Desde entonces publicamos regularmente una selección de fotografías que nos envían. Gracias a sus imágenes, hemos podido dar a conocer los interesantes perfiles de muchos suizos emigrados. En esta ocasión, le presentamos 18 fotografías vinculadas con la época prenavideña y tomadas por miembros de la V Suiza en distintos puntos del planeta: 1. Luces navideñas captadas poéticamente en Colmar, Francia. 2. Galería de imágenes de la visita del Papá Noel y su siniestro compañero, ‘Schmutzli’ (el que se encarga de castigar a los niños mal portados) al Club Suizo Victoria, en Melbourne, Australia. 3. Diseño futurista en el alumbrado navideño en Sídney, Australia. 4. Excepción: Esta fotografía fue captada durante su visita a Suiza por Karina Fenner, pero es tan hermosa que no podemos obviarla. 5. Navidad desde una esfera. 6. Papá Noel y ‘Schmutzli’ en el desfile de San Nicolás en El Salvador. 7. Barbara Elliker horneó ‘Spitzbuebe’ en Buenos Aires, Argentina. 8. Esta imagen de faroles captada en noviembre en en Hoi An, Vietnam, encaja muy bien en esta serie prenavideña. 9. Galería del Club Suizo Victoria en Melbourne, Australia: elaboración de los deliciosos hombrecitos horneados, los ‘Grittibenz’. 10. El Club Suizo de Toronto también horneó esa delicia prenavideña. 11. La Embajada de Suiza en Irán agregó a su publicación de Instagram el dato de que el ‘Grittibenz’ también se llama ‘Grättimaa’. 12. Así luce la corona de Adviento en el vestíbulo de la Embajada de Suiza en Irán. 13. El papá Noel llegó en helicóptero al Club Suizo de Auckland, Nueva Zelanda. 14. No es realmente adventista, pero sí espectacular: Erhan se aventuró este diciembre al umbral de las Cataratas Victoria en Zambia. 15. En Aseda, Suecia, resulta más fácil captar el espíritu prenavideño. 16. Flores de Nochebuena y un saludo navideño desde la Catedral de Veracruz, el cuatro veces heroico puerto mexicano. 17. Desde Miami (EE UU), los ‘Läckerli’ preparados por Karin. 18. Y, finalmente, también desde el Club Suizo de Toronto, varias vistas del mercado navideño local. ¿Es usted suiza o suizo, vive en el extranjero y está en Instagram? ¡Marque sus fotos con #WeAreSwissAbroad!