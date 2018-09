Este contenido fue publicado el 12 de agosto de 2018 11:00 12 de agosto de 2018 - 11:00

Daniel Rehmann es el representante oficial de la Organización de los Suizos del Extranjeros (OSE) en Rusia. Vive en San Petersburgo desde 2002. (Eugen von Arb, SPB-Herold)

¿Cómo se integra un suizo en Rusia? Tener amigos locales y conocer en profundidad su literatura, historia y cultura, así como el deporte nacional, puede ayudar, según dice Daniel Rehmann, empresario de 45 años. Desde 2017, Rehmann ocupa un escaño en el parlamento de suizos residentes en el extranjero como representante de los expatriados helvéticos en Rusia.

swissinfo.ch: ¿Por qué decidió establecerse en Rusia? ¿Fue una casualidad o una decisión meditada?

Daniel Rehmann: Es el resultado de realizar negocios in situ, además de mi formación en la Universidad de San Petersburgo. No fue planeado. Durante un viaje a Rusia conocí a personas que me sugirieron cooperar para poner en marcha una empresa especializada en el sector turístico. Así es como empecé en San Petersburgo. Fue durante el boom económico en Rusia y hubo muchas oportunidades de negocio. Así que me quedé, desarrollé mi pequeña empresa mientras continuaba estudiando en la universidad rusa.

swissinfo.ch: ¿Qué opinión tenía de Rusia antes de llegar, ¿cuáles eran sus expectativas?

D.R.: Había visitado Rusia unas cuantas veces antes y ya había hecho algunos contactos, por lo que el terreno estaba algo preparado. Obviamente, tenía expectativas, pero siempre fui lo suficientemente realista como para ver las oportunidades y los riesgos. El auge económico entre 2002 y 2008 fue impresionante. Moscú y San Petersburgo han cambiado y se han modernizado muy rápido.

Siempre tuve claro que para un extranjero vivir en Rusia implicaba riesgos políticos, que se hicieron más evidentes, si cabe, en 2014 [inicio del conflicto en Ucrania].

swissinfo.ch: ¿Cómo se siente en una ciudad de varios millones de habitantes?

D.R.: Me siento completamente seguro. Y hay muchas cosas por descubrir. En 1998-1999, cuando aún no había Internet en el país, había que buscar o solicitar la información correcta. La prioridad era poder entender el sistema del metro de Moscú o San Petersburgo.

swissinfo.ch: ¿Cuándo se dio cuenta de que su estancia en Rusia se iba a prolongar, que ya no era un viaje de negocios?

D.R.: Cuando conseguí mis primeros contratos e hice mis primeros proyectos, aprobé mi examen de ingreso a la universidad, visité a muchos amigos rusos en San Petersburgo y descubrí otras regiones del país.

swissinfo.ch: ¿Entiende a los rusos? ¿El ‘carácter especial’ y ‘el gran alma rusa’ son clichés?

D.R.: Sí y no. Uno se adapta, aprende el idioma y adopta un estilo de vida local poco a poco. Pero yo estaba ‘socializado’ en Suiza. Por eso nunca entenderé a los rusos del todo, aunque cada vez tengan menos secretos para mí. Efectivamente, los rusos expresan mucho sus emociones y a un suizo a veces le cuesta entenderlo.

Como extranjero, es importante tener amigos rusos y conocer la literatura, la historia, la cultura y el deporte. La integración así es mucho más factible.

Daniel Rehmann vive en San Petersburgo desde 2002.

swissinfo.ch: ¿Qué dificultades ha encontrado en el ámbito privado y profesional?

D.R.: A nivel profesional, en Rusia los negocios no se hacen como en Suiza. El conocimiento se adquiere a través de la práctica, el famoso ‘aprender haciendo’. Hay un abismo entre lo que dice la ley y la vida real. Las condiciones económicas en Rusia están muy influenciadas y definidas por decisiones políticas.

A nivel privado, he tenido que aprender ruso y encontrar la manera de integrarme en la sociedad manteniendo mi propia identidad.

swissinfo.ch: ¿Cómo valora las relaciones entre Rusia y Suiza? ¿Influyen en el sistema político ruso?

D.R.: En cuanto a las relaciones oficiales entre Suiza y Rusia, las circunstancias son bastante favorables.

A nivel político, las dos delegaciones parlamentarias se han visitado mutuamente, y el consejero federal Schneider-Ammann ha visitado Moscú en julio del año pasado.





Daniel Rehmann, fotografiado frente a un canal típico de San Petersburgo.

Desde el punto de vista económico, los negocios entre los dos Estados repuntaron en 2017, por primera vez desde 2014. Parece que la crisis económica se ha superado en Rusia.

Hay posibilidades de mejora en ambas partes. Un acuerdo de libre comercio entre Suiza y la Unión Económica Euroasiática, por ejemplo, impulsaría considerablemente los negocios de las pequeñas y medianas empresas suizas en Rusia. También contribuiría a una distensión política entre Oriente y Occidente.

Desde el punto de vista cultural, los intercambios entre los dos países siempre han sido ricos.

Daniel Rehmann es miembro del Consejo de los Suizos en el Extranjero (zvg)

swissinfo.ch: ¿Le faltan cosas suizas en Rusia, y viceversa?

D.R.: En Rusia echo en falta la puntualidad, a veces la fiabilidad, el buen queso, la naturaleza y el FC Basilea. Cuando estoy en San Petersburgo también añoro la montaña.

En Suiza faltan la espontaneidad y la emoción rusas. Muchas cosas que parecen imposibles, en Rusia se hacen posibles gracias a la improvisación, la flexibilidad y la capacidad de resolver las cosas ‘en el último minuto’.

swissinfo.ch: ¿Sigue los debates políticos de Suiza? ¿Vota?

D.R.: Sí, puedo votar electrónicamente. El voto electrónico funciona en la actualidad para algunos suizos expatriados en Rusia.

swissinfo.ch: A menudo se dice que los suizos residentes en el extranjero que no han vivido durante mucho tiempo en su país de origen no deberían tener derecho a voto. ¿Qué piensa al respecto?

D.R.: Estoy totalmente en contra. La mayoría de los suizos que viven en el extranjero, incluso aquellos que llevan mucho tiempo fuera, siguen teniendo contacto con su patria. Hoy en día, muchos suizos se trasladan al extranjero durante un par de años por cuestiones profesionales. No deberían perder el contacto con los acontecimientos políticos helvéticos.

Si se envía por correo, el material para votar llega demasiado tarde y ya casi no se puede emitir el voto.

swissinfo.ch: ¿Qué papel tiene usted como representante de los suizos en el extranjero en Rusia?

D.R.: Desde 2017 soy representante de Rusia en el Parlamento de Suizos Residentes en el Extranjero (Consejo de Suizos Residentes en el Extranjero). El objetivo es ser una persona de contacto, escuchar los problemas y sugerencias de los suizos en Rusia. Luego lo trato con la Organización de los Suizos del Extranjero (OSE) y los políticos suizos. Por otro lado, informo a los expatriados en Rusia de cambios importantes en la política suiza.

