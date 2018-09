Este contenido fue publicado el 17 de junio de 2018 11:00 17 de junio de 2018 - 11:00

Para Doris Hofer el ejercicio físico ha sido la mejor inversión de su vida. Esta suiza de 42 años residente en el extranjero “se reinventó” tras su divorcio. Se ha convertido en una experta muy requerida en Turquía, gracias a sus consejos sobre deporte y alimentación sana. Y, sobre todo, gracias a Instagram.

swissinfo.ch: ¿Por qué se marchó de Suiza?

Doris Hofer: Dejé Suiza en 2004 por amor. Me casé y estuve unos 10 años con mi marido turco. Tenemos dos hijos, Zoe y Noah.

swissinfo.ch: ¿Es un viaje sin retorno o piensa volver algún día a Suiza?

D.H.: Me gustaría volver a Suiza más a menudo y trabajar con empresas suizas, pero no volveré para quedarme, porque la nuestra es una familia reconstituida. El padre de mis hijos está aquí, y no quiero que crezcan sin él.

swissinfo.ch: ¿Qué tipo de trabajo hace? ¿Cómo surgió, y qué tal le va?

D.H.: Me puse por mi cuenta cuando me divorcié y fundé la empresa SquatgirlEnlace externo. Intento animar a la gente a través de las redes sociales a que haga más deporte y se alimente de manera más sana.

swissinfo.ch: En su cuenta de Instagram tiene casi 100.000 seguidores. ¿Cómo se explica este éxito?

D.H.: Mis fans se sienten inspirados a comer de forma más saludable y practicar más deporte. Cuando leen, por ejemplo, en qué consiste mi desayuno van corriendo a preparar lo mismo. Hace poco cociné con mis hijos una papilla de avena caliente con plátano, servida con una bola de sorbete de frambuesa sin azúcar. Muchos también me escriben para decirme que los vídeos cortos les encantan, porque los ejercicios que ven les motivan, y mi alegría y buen humor son contagiosos.

swissinfo.ch: ¿Dónde vive y cómo es la vida y la cocina?

D.H.: Vivo en Estambul y, como buena vegetariana, me encanta la cocina mediterránea. Nuestros platos son multicolores, preparados con mucha verdura fresca.

swissinfo.ch: ¿Qué es lo que más le gusta de Turquía? ¿Cuál es la mayor diferencia entre Turquía y Suiza?

D.H.: Si hablas turco, te ganas rápido a la gente. A veces resulta muy práctico y para mí es una gran ventaja, sobre todo, en programas de televisión. En Turquía nunca he recibido comentarios de gente que me odie. Sin embargo, sí en Suiza. No sé si será por mi acento o porque la gente aquí está menos frustrada.

swissinfo.ch: ¿Cómo ve Suiza desde la lejanía?

D.H.: Estoy orgullosa de mi país. Jugamos un papel muy importante como modelo a imitar, sobre todo a nivel político. Aunque alguien piense de forma diferente, puede dar su opinión y defenderla, siempre que tenga sentido. En Suiza me gustan mucho el sistema público de transportes y el reciclaje.

