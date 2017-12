Este contenido fue publicado el 5 de octubre de 2017 11:00 05 de octubre de 2017 - 11:00

¿Se puede uno sentir suizo aunque no haya estado nunca en Suiza? Sí, así lo demuestra el ejemplo del joven americano Jonathan Royce Hostettler. Este joven de 22 años tuvo una infancia dura en EE UU. Ahora planifica su futuro en la tierra de sus antepasados, donde quiere hacer un doctorado en Teología.



swissinfo.ch: ¿Por qué es usted un suizo en el extranjero? ¿Qué relación tiene con Suiza?

Jonathan Royce Hostettler: Soy suizo alemán por parte de padre, Douglas Joel Hostettler. De pequeño, mi padre a veces ayudaba en la granja de sus abuelos en Suiza. Pero tras la muerte de sus abuelos en EE UU ya no volvió a Suiza.

Perdimos el contacto con los muchos familiares que tengo en Suiza, pero mi padre había hecho un árbol genealógico, así pude ponerme en contacto con ellos a través de Facebook. Eso fue hace dos años, cuando entré en la universidad. Tengo el escudo familiar y quiero saber más de su historia.

Me siento fuertemente vinculado a Suiza, aunque sea americano. Suiza es la patria que he elegido y es donde me siento arraigado emocionalmente. Tengo familia en Berna, Turgovia, San Galo: Mi tatarabuelo (Niklaus Hostettler) se casó tres veces y tuvo 17 hijos con tres mujeres.

swissinfo.ch: ¿Cuándo se dio cuenta usted de que tiene un lado suizo? ¿Y por qué se interesa usted por Suiza?

J.R.H.: Empecé a sentirme suizo alemán cuando tenía unos 11 o 12 años. En aquella época mi madre me contaba historias sobre mi padre y empecé a interesarme por Suiza (sobre todo por su historia). Me interesa porque es un país muy bonito cuya cultura admiro, y porque esa cultura es parte de mí.

Estoy en el penúltimo año de mis Estudios Bíblicos en el Covenant College, en la especialidad de Misiones. Ahora ya hablo bien alemán, pero me falta fluidez, por eso quiero mejorar mis conocimientos.

Nunca he estado en Suiza, pero quiero vivir allí y estar más cerca de mi numerosa familia. Pronto viajaré a Suiza y podré verlos a todos por primera vez. Ese es el regalo que me hará mi madre el año que viene para celebrar mi graduación.

swissinfo.ch: Ahora está estudiando, pero ¿qué tipo de trabajo quiere hacer un día y dónde?

J.R.H.: Tengo pensado hacer mi doctorado en la Universidad de Berna, sobre Teología Protestante, y quiero enseñar Teología en esa misma universidad. Pero primero necesito un máster de Pedagogía del Covenant College, después un máster religioso en Teología en el Westminster Theological Seminary de Filadelfia, en Pensilvania.

swissinfo.ch: ¿Dónde vive actualmente? ¿Cómo son la vida y la cocina allí?

J.R.H.: De momento vivo en Chelsea, Alabama, cerca de la ciudad de Birmingham. Yo soy originalmente de Morris, Illinois, pero nos mudamos cuando murió mi padre, yo tenía seis años. Ahora estudio en el Covenant College de Lookout Mountain, Georgia.

Mi vida es un gran reto, siempre lo he pasado muy mal porque tengo un trastorno del habla que influye muy negativamente en mi vida social. En la escuela era difícil encontrar amigos porque no me entendían y se burlaban de mí. También oía mal, por eso necesitaba un audífono.

Tuvieron que operarme seis veces, pero el problema está en el maxilar inferior y es congénito. Mi madre me apoyaba siempre que yo tenía problemas en la escuela. Siempre creyó en mi potencial.

Para mí fue muy duro vivir en Estados Unidos porque no me sentía como la mayoría, también por la forma en la que me educaron. Por eso me fui encariñando con las culturas europeas.

Lo que quiero comunicar a la gente es que uno no debería perder nunca la esperanza, porque todos disponen del potencial necesario para tener éxito, independientemente de si tienen una minusvalía o no. Todos somos extraordinarios y disponemos de capacidades y talentos increíbles con los que podemos ayudar a los demás para que también ellos tengan éxito.

La comida en el Covanant College a veces es buena, otras, no tanto. Pero yo siempre he disfrutado de los platos de mi madre (Carol, 100% griega). A veces cocina especialidades griegas, ¡me encantan! A mí me educaron en la fe ortodoxa griega y me bautizaron, pero abandonamos esa iglesia para buscar otra. Cinco años después encontramos una.

swissinfo.ch: ¿Qué país le gusta más? ¿EE UU o Suiza?

J.R.H.: Suiza, porque la vida allí es mucho mejor que aquí. Odio los platos precocinados, tan poco saludables, y los restaurantes de comida rápida. También me gusta ser puntual, es un signo de respeto por los demás, y cumplir las promesas es muy importante, así se mantienen las amistadas.

Yo soy muy familiar, mi familia no sale mucho a comer fuera. También me gusta vuestra democracia semidirecta, porque está hecha para la gente y se puede votar sobre muchos temas. Y me gusta la limpieza, por eso Suiza es la mejor opción para mí.

swissinfo.ch: ¿Cómo ve Suiza desde lejos?

J.R.H.: ¡Tengo mucho cariño a Suiza! Me encanta todo lo que tiene que ver con ella, desde los preciosos Alpes suizos hasta sus culturas multiétnicas.

swissinfo.ch: ¿Cómo calificaría la situación política en EE UU con el presidente Trump? ¿Le interesa la política estadounidense?

J.R.H.: La situación política es muy interesante, pero el problema es el profundo abismo que tenemos. La mayoría de los americanos están furiosos con el Gobierno porque acapara demasiado poder y nos roba nuestras libertades y nuestros trabajos. Muchísima gente tiene grandes dificultades para encontrar un trabajo, sobre todo la clase media.

Voté a Trump porque estoy harto de que se utilice el poder para perseguir intereses personales o enriquecerse. La gente tiene derecho a trabajar, vivir bien y triunfar, ya es hora de devolver al pueblo el poder. No muchos conocen la vida de Trump, pero leer y ver que se ocupa mucho del pueblo americano me hace sentirme optimista sobre el futuro de EE.UU.

swissinfo.ch: ¿Alguna idea más sobre Suiza?

J.R.H.: Como nunca he estado en Suiza solo quiero conocer a mis numerosos familiares y decirles cuánto les quiero. Siempre están en mi corazón y serán siempre muy importantes para mí.

No hay ningún sitio mejor que el propio hogar de una familia que te quiere tanto. América no es mi patria, Suiza sí y siempre la llevo en mi corazón. ¡Confoederatio Helvetica (Confederación Helvética)! Por favor, díganle a mi prima Susanne Luchsinger, en Wagen, cantón de San Galo y a su familia que les quiero mucho a todos.

