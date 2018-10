Este contenido fue publicado el 13 de mayo de 2018 11:00 13 de mayo de 2018 - 11:00

Madeleine Weiss con una bandeja tradicional utilizada en Indonesia para secar hierbas y guindillas o para retirar del arroz pequeñas piedras o vainas. (zVg)

Madeleine Weiss se mudó a los 31 años a Yogyakarta con su marido y dos hijos pequeños. A esta periodista de radio y profesora de alemán para extranjeros le encanta la vida sencilla de este lugar en el que el año tiene solamente una estación.

swissinfo.ch: ¿Cuándo y por qué se marchó de Suiza? ¿Tiene intención de regresar un día?

Madeleine Weiss: El 30 de junio de 2015 mi marido y yo, con nuestros dos hijos, que entonces tenían 3 años y 22 meses, nos subimos con cuatro maletas al avión que nos trajo a Indonesia. Dónde, cómo y de qué exactamente viviríamos todavía no estaba claro entonces, pero éramos optimistas, teníamos muchas energías y ganas de vivir aventuras.

Queríamos quedarnos dos años en el país de origen de mi marido. Queríamos vivir aquí, enamorarnos del país y enseñar a nuestros hijos cómo es la vida cotidiana en su segunda patria, muy lejos de Suiza, tan segura y protegida. Ese era nuestro plan.

¡Entretanto han pasado más de dos años y nosotros seguimos en Indonesia! Seguimos pensando en volver un día a Suiza, pero de momento no tenemos ni idea de cuándo.

swissinfo.ch: ¿Qué tipo de trabajo hace? ¿Cómo lo encontró y qué tal le va?

M.W.: Tenemos un Homestay, es decir que alquilamos una habitación en nuestra casa de la ciudad javanesa de los sultanes, Yogyakarta. Cada semana acogemos a viajeros de todo el mundo.

Mi marido hace de chófer de los turistas, los guía por la región, los recoge y los lleva a donde quieran. Yo me ocupo de los niños, la casa y el jardín y paralelamente hago otras mil cosas, o al menos a mí me parecen muchísimas.

Entre otras cosas, enseño alemán en una escuela de idiomas de Yogyakarta, escribo columnas para periódicos y cuatro veces al año envío a Suiza especialidades indonesias. Además, acabo de traducir al alemán un libro de cocina indonesia.

swissinfo.ch: ¿Dónde vive exactamente y cómo es la vida ahí?

M.W.: Vivo junto a un arrozal en las afueras de la ciudad de Yogyakarta -no confundir con la capital, Jakarta, una gran ciudad muy gris. Yogyakarta es mucho más pequeña, más verde, más rural, aquí por lo general, el ritmo de vida es más tranquilo.

La vida cotidiana en Yogyakarta se caracteriza por una parte por las numerosas y antiguas tradiciones javanesas, por otra parte, en nuestra ciudad viven muchísimos jóvenes por las numerosas y buenas universidades que tenemos, famosas en todo el país. Eso convierte a la ciudad en un lugar vivo y creativo en el que lo antiguo y lo moderno se funden en perfecta armonía. ¡A mí me encanta vivir aquí!

Madeleine Weiss con su marido, Ari, y sus dos hijos en un taxi. (zVg)

swissinfo.ch: ¿Cómo es la cocina allí?

M.W.: ¡Muy distinta de la suiza! Prácticamente no hay productos lácteos, y cuando los hay son enormemente caros. Por un trozo de queso Gruyère (a veces lo hay en supermercados muy grandes con surtido de productos internacionales) se pagan diez francos y más. Teniendo en cuenta que el sueldo mensual medio en Indonesia es de 100 francos, es muchísimo dinero.

Así que aquí el queso es un producto difícil de encontrar - a veces sueño de día y también de noche con las estanterías de varios metros en las tiendas de Migros o Coop, con filas de infinidad de quesos distintos... que me sonríen. ;-)

swissinfo.ch: ¿Qué le resulta más atractivo en Indonesia que en Suiza? ¿Cuál es la mayor diferencia entre los dos países?

M.W.: Aquí, naturalmente, el año no tiene cuatro estaciones, como en Suiza. Todo el año hace el mismo calor. Solamente a veces llueve, pero incluso entonces hace calor.

Pese a que nunca fui una de esas personas que deseaban, por el clima, emigrar a un país tropical, ahora aprecio mucho justamente ese factor, porque hace la vida mucho menos complicada.

Por ejemplo, en el caso de la ropa, se necesita mucha menos aquí. Así que comparto con mi marido un pequeño estante, de muy poco espesor, que usamos para nuestra ropa, y nos basta. Aquí en Indonesia no necesitamos chaquetas ni calcetines ni jerseys. Esta reducción para mí es un lujo al que no me gustaría renunciar.

Madeleine Weiss rodeada de sus numerosos vecinos. (zVg)

swissinfo.ch: ¿Qué piensa de Suiza desde lejos?

M.W.: Suiza es mi patria, allí me siento en casa, allí viven mis padres, mis hermanas, mis amigos. Por eso me encanta, y de vez en cuando la echo mucho de menos.

Lo que me gusta de verdad en Suiza son sus ríos y lagos tan limpios en los que en verano uno se puede zambullir. En cualquier sitio apartado o incluso en plena ciudad. ¡Lo que daría yo por poder bañarme en los ríos de la ciudad de Yogyakarta! Por desgracia, eso es totalmente imposible, por la basura que se vierte diariamente allí.

swissinfo.ch: ¿Cómo está la situación política en Indonesia? ¿Se interesa por la política de su país de residencia?

M.W.: Sí, me intereso por la política indonesia. Me gusta oír las noticias en la radio. Y cuando mis conocimientos de indonesio no bastan para comprender todo, le pido a mi marido que me explique las cosas más detalladamente.

Lo que me fascina de Indonesia es el sano patriotismo que han interiorizado los indonesios. En Suiza yo no pondría una bandera suiza en el balcón de la casa el 1º de agosto, aquí lo hago. Todos lo hacen aquí. Celebran juntos y muy orgullosos, la independencia de la nación. Organizan juegos, concursos y disfrutan el estar juntos en una atmósfera muy cordial.

Madeleine Weiss, con su hijo mayor, se dirige en moto a hacer las compras. (zVg)

swissinfo.ch: ¿Participa en los escrutinios suizos? ¿Por correo postal o electrónico usando el E-Voting?

M.W.: Para mí es importante, también como suiza residente en el extranjero, participar en los comicios suizos. Lamentablemente, a menudo recibo el sobre con la documentación electoral tan tarde que ya no tengo tiempo de devolverlo para que llegue el día de la votación. Es una pena. Espero poder votar pronto por E-Voting.

swissinfo.ch: ¿Qué es lo que más echa de menos de Suiza?

M.W.: En verano, los días largos y poder bañarme en un lago con aguas cristalinas; en otoño, poder beber un ‘Sauser’ (vino) fresco y los bosques multicolores; en invierno, el silencio fuera, cuando nieva, y un agradable edredón para acurrucarse dentro; en primavera, el aire fresco y la exuberante floración de los árboles frutales.

En la región de Yogyakarta hay templos por todas partes. (zVg)



