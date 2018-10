Este contenido fue publicado el 18 de marzo de 2018 11:00 18 de marzo de 2018 - 11:00

Manuel en un café Manuel en un café A post shared by SWI swissinfo.ch (@swissinfo.ch) on Jun 21, 2017 at 12:29am PDT Manuel en un café.

Con su trabajo es completamente independiente geográficamente. Manuel Schuster, de 27 años y procedente de Thun, en el Oberland bernés, siguió a su pareja, se estableció en Filipinas y hoy asesora a empresas sobre todo lo relacionado con el marketing en línea.

swissinfo.ch: ¿Cuándo y por qué se marchó usted de Suiza?

Manuel Schuster: Siempre quise trabajar sin tener que estar en un sitio fijo y así poder descubrir el mundo, por eso, en 2016 decidí hacer un viaje por Asia.

Pero ya en octubre de 2015 conocí a mi novia actual en Barcelona, que pasaba las vacaciones allí. Ella es filipina. En noviembre de 2015 decidí irme justamente a ese país insular del sureste asiático.

swissinfo.ch: ¿Cómo fueron los primeros meses en Filipinas?

Boracay Boracay Boracay

M.S.: Los primeros meses fueron increíbles. Primero pasé uno, dos meses en Manila. Allí el caos de la circulación vehicular es total y la pobreza muy palpable en ciertos barrios. Pese a todo, Manila tiene un encanto muy particular y mucho que ofrecer.

Después, mi novia y yo decidimos vivir una temporada en Boracay. Allí hay playas de arena blanca como la nieve, como esas que normalmente solamente se ven en las postales, y maravillosas puestas de sol.

Por las tardes solíamos beber un cocktail o una cerveza en nuestro bar preferido, el ‘Wahini’ y disfrutábamos mirando cómo el sol desaparecía lentamente hundiéndose en el mar. Pero naturalmente durante el día yo tenía que trabajar para ganarme la vida, claro que con una playa delante de tu puerta, trabajar es mucho más agradable... ;-)

swissinfo.ch: ¿Fue un viaje sin retorno o tiene pensado regresar un día a Suiza?

M.S.: Cuando me marché no sabía aún exactamente el tiempo que me quedaría fuera o si volvería, pero como no solamente me he enamorado de una mujer estupenda sino de este país tan precioso, la decisión me resultó bastante fácil. Pese a todo intento visitar cada año a mi familia y a mis amigos en Suiza.

swissinfo.ch: ¿Qué tipo de trabajo hace? ¿Cómo se convirtió en un nómada digital? ¿Qué tal le va?

M.S.: Hace mucho tiempo que soñaba con no depender de un lugar concreto para trabajar. La expresión “nómada digital” la oí por primera vez en 2014 y vi que para ciertas personas muy individualistas es perfectamente posible vivir así.

manuel2 Manuel trabajando en la playa A post shared by Manuel Schuster (@mrdigitalnomad) on Jan 11, 2017 at 4:51pm PST Manuel trabajando en la playa.

Yo trabajo como gestor de marketing en línea para empresas de Suiza y he fundado aquí, con mi novia, la revista en línea ‘PhilihappyEnlace externo’, que por suerte está creciendo muy rápidamente. Se trata de un portal que muestra los lados positivos de Filipinas, y es que este país tiene mucho más que ofrecer de lo que piensa la mayoría de la gente.

Debido a la gran demanda de las cosas que yo hago, en junio lancé mi blog personal, en el que en el futuro compartiré consejos con especialistas de marketing en línea, blogeros y a partir de ahora, también con nómadas digitales.

swissinfo.ch: ¿Dónde vive actualmente y cómo es la vida allí?

M.S.: Ahora vivimos otra vez en Manila, porque queremos crecer aquí con nuestra revista en línea y Manila es la capital de los negocios en Filipinas.

Aquí ya casi lo he probado todo, incluso la comida de los puestos callejeros. Me encanta la comida, mucho marisco fresco, y soy un fan convencido de la sinigang [sopa ácida, uno de los platos nacionales de Filipinas]. Además de cocina filipina, aquí se encuentran muchos otros manjares.

swissinfo.ch: ¿Qué le resulta más atractivo en Filipinas que en Suiza?

M.S.: En primer lugar, naturalmente, el tiempo ;-). Y la gente aquí es más abierta, más alegre y uno aquí se siente realmente bien, sin estrés. Y como mencioné al principio, la oferta de restaurantes es enorme y la comida exquisita en todas partes. Además, aquí en Filipinas todo es más barato.

swissinfo.ch: ¿Cuál es la mayor diferencia entre Filipìnas y Suiza?

M.S.: Además de la sensación de que la gente en Suiza es más bien fría y un poco retraída, los transportes públicos son muy diferentes en los dos países. Aquí uno a veces necesita horas para ir de A a B incluso si se trata de distancias cortas. Los pocos medios de transporte público de los que disponemos están en muy mal estado y son muy inseguros.

Por eso no es de extrañar que casi todo el mundo se desplace en coche, pero la consecuencia es, por otra parte, que las carreteras y las calles están repletas de coches y hay enormes embotellamientos que duran muchísimo tiempo. Por eso aprecio tanto los transportes públicos en Suiza.

swissinfo.ch: ¿Cómo ve Suiza a distancia?

M.S.: Está claro que el sistema suizo funciona mucho mejor, y sin embargo en mi opinión la gente es menos feliz en Suiza. ¿Será por el tiempo? ¡Ni idea! Pero naturalmente me encanta mi país y su fresco aire de la montaña.

swissinfo.ch: ¿Cómo está la situación política en Filipinas?¿Se nota, por ejemplo, en la vida cotidiana algo de la feroz guerra contra la droga emprendida por el presidente Duterte o la ley marcial en el sur?

M.S.: En Manila no nos enteramos mucho de todo eso, al menos yo no noto nada. Y aunque intento mantenerme al día, no puedo opinar con conocimiento de causa sobre la situación ni las decisiones del presidente, pero está claro que es horrible que haya tantos muertos por las guerras entre bandas de narcotraficantes y los enfrentamientos en el sur.

Aquí intento ser neutral, como Suiza, y apoyo al país en otros aspectos. En cuanto la revista en línea sea suficientemente rentable, apoyaremos muy activamente diversas iniciativas. De hecho, ya estoy organizando encuentros con las primeras organizaciones.

swissinfo.ch: ¿Qué es lo que más echa de menos de Suiza?

M.S.: El aire fresco de la montaña, ese pan tan delicioso y naturalmente a mi familia y a mis amigos.



m7 Manuel Schuster está muy presente en Instagram A post shared by Manuel Schuster (@mrdigitalnomad) on May 15, 2017 at 3:54am PDT Manuel Schuster está muy presente en Instagram.

Traducido del alemán por Raquel Ruiz Berset, swissinfo.ch (entrevista hecha por escrito)

