El jugador de hockey Nico Hischier, de 18 años, visita su comuna natal de Naters tras haber sido seleccionado número uno en el entry draft de la Liga Norteamericana de Hockey (NHL).

A sus 18 años, el joven deportista Nico Hischier, del Valais, ha hecho historia: es el primer jugador suizo seleccionado como número uno en el ‘draft’ de este año en la Liga Norteamericana de Hockey (NHL), lo que significa que es el mejor profesional juvenil de hockey sobre hielo del mundo. Sin embargo, de visita a Naters, su comuna natal, destaca por su humildad.

Todo ese bombo que le rodea, no casa con su manera de ser y sus orígenes. Hasta hace poco en Suiza no se le consideraba ni siquiera una pequeña estrella. Hasta el día de hoy, la mayoría de los suizos ni siquiera saben la pronunciación correcta de su apellido: hiii-schi-er y no hischié, la variedad francófona. En Naters, comuna de 10 000 habitantes, creció con sus padres, su hermana Nina, dos años mayor que él, y su hermano Luca, que le lleva cuatro.

La puerta del garaje, la portería

Es una familia entusiasmada con la actividad física. El padre fue futbolista y su madre nadadora y trabaja ahora como profesora de deporte. También Nico era polideportivo. Practicaba el fútbol, el snowboard, el unihockey, el esquí, el tenis y el judo. Pero lo que más le gustaba era lanzar el ‘puck’. Al principio lo hacía con su hermano Luca, y como portería servía la puerta del garaje del padre.

Todavía hoy se ven muy bien las huellas negras del puck en la casa familiar. También Luca es profesional de hockey sobre hielo y tiene contrato con el Berna, el campeón suizo. Luca siempre fue un ejemplo para Nico, pese a que el más joven de los hermanos tenía más talento. Estaba claro desde el principio que Nico era un jugador muy especial. Ya a los diez años marcaba muchos goles en el equipo de los sub 15 del club de hockey de Visp.

Recibimiento en Naters: Nico Hischier, acompañado de su novia Lorena Orlacchio (izq), su hermano Luca y su madre Katja, a la derecha.

El primer suizo

“Nico me sigue sorprendiendo. Se toma con mucha calma todo este jolgorio”, dice su madre respecto al recibimiento del vecindario a Nico Hischier, a su regreso unos días antes. En realidad se trata de algo excepcional. Quien es seleccionado como primer jugador en el draft, es considerado mejor jugador de su generación.

En 2017, este jugador se llama Nico Hischier. Es el primer suizo que alcanza esta distinción desde 1963, el año en que empezó a celebrarse el draft en la NHL. La suerte le tocó al equipo de los New Jersey Devils, el colista del último campeonato. Hischier es, además, el primer número uno del draft que no es originario de una de las seis mejores naciones del mundo en hockey sobre hielo.

Con ocasión del draft a finales del mes de junio, se hicieron en los medios de comunicación suizos comparaciones con Roger Federer o Wayne Gretzky, el canadiense que se retiró hace años y que es considerado como el mejor jugador de hockey sobre hielo de todos los tiempos.

El sistema del draft sirve para equilibrar las fuerzas Para entender lo que ha ocurrido con Nico Hischier el pasado verano, debe comprenderse el funcionamiento del draft en la NHL. La Liga Norteamericana de Hockey (NHL) es la mejor liga de hockey sobre hielo del mundo. Abarca 24 equipos estadounidenses y siete canadienses. El sistema del draft está arraigado desde hace décadas en las grandes ligas profesionales de los deportes de equipo en Norteamérica. Su finalidad consiste en conseguir un mejor equilibrio deportivo en el campeonato. El draft de la NHL funciona así: en el orden inverso a la clasificación del último campeonato, los 31 equipos de la liga tienen derecho a contratar a los siete de los mejores jugadores juveniles de 18 años del mundo. El equipo peor clasificado puede empezar, luego sigue el penúltimo de la clasificación, y así sucesivamente. El ganador del Stanley Cup, el trofeo del campeonato de la NHL, es el último en poder seleccionar. De esta manera se reparten los equipos cada año unos 217 juveniles de todo el mundo. Este procedimiento no sería practicable en Suiza debido al derecho laboral que otorga al empleador la libertad de elección. Hasta ahora fueron seleccionados 41 canadienses, siete estadounidenses, tres rusos, dos checos y un sueco, siendo este último el primer europeo en ganar un draft en el año 1989. Fin del recuadro

Humildad, madurez y carácter

Nico Hischier descuella precisamente porque no quiere ser una estrella. Los responsables de los New Jersey Devils quedaron impresionados no solo con sus capacidades deportivas, sino también por su humildad, madurez y carácter. Antes que los jóvenes jugadores son nominados para el draft, son examinados en partidos durante muchos años por los cazatalentos.

Sueldos millonarios La selección como número uno en el draft todavía no garantiza una exitosa carrera. Pero la gran mayoría de los predecesores de Nico Hischier se convirtieron en estrellas con contratos millonarios. Mientras el draft de 2017 no fue considerado por los expertos como un año excepcional en cuanto a su calidad, se valoraron los ejercicios de 2016 y sobre todo de 2015 como años muy superiores al promedio. El canadiense Connor McDavis, que fue seleccionado como número uno hace dos años, tiene el potencial para convertirse en mejor jugador de hockey de todos los tiempos. Su primer contrato, que le aporta casi un millón de dólares al año (Hischier firma un contrato casi idéntico para una duración de tres temporadas), finaliza en verano de 2018. Ya ahora se especula que el equipo de McDavis, los Edmonton Oilers, quiere prolongar anticipadamente el contrato hasta el año 2026 y dotarlo de un salario anual de casi 14 millones de dólares, con lo cual se convertiría en el jugador de hockey sobre hielo de 21 años de edad mejor retribuido de todos los tiempos. Sería temerario comparar a Hischier con McDavis. Sin embargo, sí es factible para el delantero hacer una carrera como el mejor jugador de hockey sobre hielo suizo de todos los tiempos. Fin del recuadro

Y en la semana anterior al draft tienen que soportar los interrogatorios de los responsables de los clubes, que se parecen más a un test psicológico que a una entrevista: Si habían estado en la cárcel y qué arma preferirían utilizar si alguien atacara a su novia, fueron dos de las innumerables preguntas que este año le hicieron a Hischier y a sus compañeros. A los responsables de los New Jersey Devils les gustó la manera en que el joven valesano se defendió en este extraño procedimiento, y así, al final, lo convirtieron en el número uno.

Espectáculo con una nueva estrella

Los New Jersey Devils de Newark son su nuevo club, que en los últimos cinco años se ha caracterizado por su notoria falta de éxito. Por eso presentaron a Hischier, con un gran despliegue mediático, como portador de esperanza de toda una organización.

El día después del draft, que vivió en directo en Chicago, los Devils trasladaron a Hischier en avión privado a Newark. El programa consistió luego en presentarse ante el público en medio del campo en encuentros de fútbol y béisbol.

Una vez en Newark, en la más célebre cafetería de los aficionados de los New Jersey Devils, pudo saborear el bocadillo que lleva su nombre («The New Nico #1»); contiene pollo asado, queso suizo, tomates ‘rojos como el diablo’ y cuesta nada menos que 13,85 dólares. Al acudir al Time Square en Manhattan se proyectó una gigantesca publicidad de un patrocinador de los Devils, incluido un saludo a Hischier.

¿No sería todo esto demasiado para un adolescente? La impresión que uno tiene al verlo de visita en su pueblo natal de Naters, es que no. Durante una hora dio autógrafos con mucha tranquilidad. Su madre Katja Hischier dijo que la familia todavía se tendría que acostumbrar a esta enorme atención del público. El hijo más joven siempre había sido muy maduro para su edad y siempre había superado bien los numerosos desafíos en su joven carrera, añadió.

Una novedad para Hischier es la gran influencia que ejercen los Devils en el joven jugador. Está rodeado de managers deportivos y no hay casi nada que los responsables de su club no deciden. Su familia aún no ha tenido tiempo para acostumbrarse a esto. Probablemente van a tardar todavía un poco.

El joven Nico Hischier en 2015 con el traje del SC Berna, cuando casi nadie lo conocía en Suiza.

Antonio Suárez, swissinfo.ch

