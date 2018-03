Las opiniones vertidas en esta entrevista no reflejan necesariamente el punto de vista de swissinfo.ch.

Pierre-Yves Donzé: De un “país cosmopolita” a Japón Akiko Uehara 07 de enero de 2018 - 13:06 Es de La Chaux-de-Fonds y ha obtenido en Osaka la cátedra de Historia de la Economía. Pierre-Yves Donzé enseña actualmente Historia de la Industria desde una perspectiva transnacional y global, Historia de las Empresas Multinacionales e Historia de la Tecnología. Su campo de especialización es la industria relojera. swissinfo.ch: ¿Desde cuándo vive usted en Japón? Pierre-Yves Donzé: Vine en 2006 para cursar estudios postdoctorales en la Universidad de Kioto, el país de mi esposa, después de terminar mi doctorado en Neuchâtel. Llevo ya más de diez años en Japón. swissinfo.ch: Su campo de especialización es la industria relojera suiza. ¿Qué opinan los japoneses al respecto? P.-Y.D.: Los japoneses tienen un gran interés por las marcas suizas, pero consideran que son productos demasiado caros y esos precios tan elevados no están justificados. swissinfo.ch: ¿Y qué piensan de la economía suiza? P.-Y.D.: Por lo general, los japoneses desconocen por completo la economía suiza. Lo único que saben de Suiza son unos cuantos tópicos como que es un país neutral, que allí rige el secreto bancario o que los precios son muy altos. La mayoría no sabe que no todos los suizos viven en los Alpes ni que las empresas helvéticas se han impuesto en los mercados mundiales. swissinfo.ch: ¿Cómo reacciona la gente cuando usted menciona que es suizo? P.-Y.D.: Suiza tiene una imagen extraordinaria en Japón, pero basada casi exclusivamente en clichés (Heidi, la neutralidad, los bancos, los relojes, etc.). swissinfo.ch: ¿Participa usted en las votaciones suizas? P.-Y.D.: No suelo participar. Vivo aquí desde hace más de diez años y me gustaría poder votar a nivel local, pero a los japoneses les parece absolutamente impensable conceder a los extranjeros el derecho de voto. swissinfo.ch: ¿El japonés es una lengua difícil? P.-Y.D.: No es difícil, pero se necesita mucho tiempo para aprenderla. swissinfo.ch: ¿Qué le encanta de Japón? P.-Y.D.: Me gustan sobre todo tres cosas: la seguridad (Japón es el país más seguro del mundo), la calidad de su cocina local (también de la occidental) y la elegancia de la gente. swissinfo.ch: ¿Echa de menos Suiza? P.-Y.D.: Como viajo entre cinco y seis veces al año a Suiza por mi trabajo y durante las vacaciones, no la echo de menos en absoluto. Al contrario, me aburriría vivir todo el año en Suiza. swissinfo.ch: ¿Qué es lo que más echa de menos de Suiza? P.-Y.D.: Suiza es un país cosmopolita. Y eso es algo que no necesariamente se nota cuando uno vive allí, porque muchos son bastante cerrados. Pero la mayoría de los suizos en el extranjero son muy cosmopolitas. He empezado a sentirme orgulloso de ser suizo, o sea de proceder de un país cosmopolita y vivir en el extranjero. ¿Eres suizo(a) y vives en otro país? Marca tus fotos en Instagram con la etiqueta #WeAreSwissAbroad Las opiniones vertidas en esta entrevista no reflejan necesariamente el punto de vista de swissinfo.ch.