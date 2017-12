Este contenido fue publicado el 19 de noviembre de 2017 11:00 19 de noviembre de 2017 - 11:00

(swissinfo.ch)

Raphael Knopf, de 38 años, encontró la felicidad en el lado opuesto del globo terráqueo. Hace quince años dejó su pueblo natal en la región de La Broye, en la Suiza occidental, rumbo a Nueva Zelanda. Desde entonces elabora allí miel biológica en armonía con la naturaleza salvaje de su patria adoptiva.

swissinfo.ch: ¿Cuándo y por qué emigró de Suiza?

Raphael Knopf: Fue en el mes de septiembre de 2002. Luego de obtener los certificados de capacitación en dos profesiones y terminar el servicio militar, tenía planeado irme a Nepal para colaborar en la construcción de una presa. Pero como se desató en ese país una guerra civil, no pude hacerlo. Mi segunda opción fue Australia y la tercera Nueva Zelanda. Quería vivir nuevas experiencias y tenía ese afán de aventuras y el deseo de tener más espacio.

swissinfo.ch: ¿Cómo transcurrieron los primeros meses?

R. K.: Me sentía desarraigado. Apenas hablaba inglés. En el colegio no me interesaba aprender inglés porque pensaba -y lo sigo pensando- que primero había que aprender las lenguas nacionales.

La comunicación fue bastante difícil en los primeros meses. Durante el primero estuve en el desierto australiano. Ocurría que durante semanas no veía a un solo hombre, excepto al gasolinero. La soledad me proporcionó seguramente repuestas a algunas de las preguntas que me hacía entonces…

Me di cuenta que no tenía por qué tener miedo, pues era capaz de valerme por mí mismo, y que no necesitaba hacer ‘selfis’ para sentirme bien.

Para la apicultura se necesitan trajes protectores especiales.

(zVg)

swissinfo.ch: ¿En qué trabaja?

R. K.: Soy padre, tengo un hijo, y trabajo como codirector de la empresa familiar Knopfhoney Limited junto con mi padre, soy apicultor, agricultor y conductor de excavadoras.

Hemos contratado a 22 apicultores y nos ocupamos de cada paso de la producción, de la a a la zeta: la fabricación de las colmenas, la elaboración y la venta de la miel de abejas de manuka. Este año hemos comenzado a utilizar únicamente acaricidas orgánicos para combatir el ácaro varroa.

Cada mañana me levanto con mucha energía positiva y con la voluntad de triunfar para poder dejarle algo bueno a mi hijo. Estoy agradecido con mi padre por sus buenos consejos y con toda la familia por el apoyo que siempre me ha brindado en situaciones difíciles, a pesar de la enorme distancia.

Paisaje de ensueño en la isla septentrional de Nueva Zelanda.

(zVg)

Los negocios van muy bien. Trabajamos en un sector con un futuro muy prometedor. Empleamos técnicas de vanguardia y garantizamos la trazabilidad de todo el proceso de elaboración de nuestra miel.

La miel de manuka es una de las variedades más puras. No solo se emplea como producto medicinal, material de vendaje y ungüento, sino también como alimento. El efecto antiséptico y antiinflamatorio es realmente increíble; es un remedio contra dolores de garganta, agujetas, quemaduras e inflamaciones.

Raphael Knopf con un abejar.

(zVg)

swissinfo.ch: ¿Dónde vive actualmente?

R. K.: Mi hijo y yo vivimos en Hunterville. Llevamos una vida modesta, cultivamos verdura en nuestro jardín y la carne la tenemos de la granja y de la caza. De la comida me ocupo yo.

Sin embargo, en Nueva Zelanda la clase media es cada vez menos favorecida. En comparación con el salario medio, los precios de los alimentos son más bajos en Suiza.

El transporte de los abejares de un lugar a otro es a veces bastante complicado en este terreno casi intransitable.

(zVg)

swissinfo.ch: ¿Hay otras cosas que son mejores en su país de origen en comparación con Nueva Zelanda?

R. K.: En estos momentos prefiero estar en Nueva Zelanda porque hay más espacio y más libertad. He tenido la suerte de poder fundar una sólida empresa familiar y convertir mis sueños en realidad: la agricultura, la apicultura, la pesca, la caza, etc.

swissinfo.ch: ¿Cómo percibe a su país desde la distancia?

Un homenaje a su vieja patria: Raphael Knopf también se dedica a la elaboración de queso casero.

(zVg)

R. K.: Visto desde aquí parece que el país funciona bien. Mi única preocupación es la tendencia hacia al socialismo y sus consecuencias para las próximas generaciones de los suizos.

Cuando emigré a Nueva Zelanda no me han dado nada gratis. Cuando un extranjero llega a otro país, debe hacer los pasos necesarios para integrarse en la sociedad y no esperar a que otros lo hagan por él para que logre la aceptación social.

swissinfo.ch: ¿Cómo es la situación política en Nueva Zelanda? ¿Le interesa la política local?

R. K.: La situación política es estable. Pero el país también tiene sus puntos flacos. Este año se celebran elecciones, que van a beneficiar a los nacionalistas. Sigo la política local con mucha atención porque es aquí donde vivo y pago mis impuestos.

swissinfo.ch: ¿Participa en las elecciones y votaciones suizas?

R. K.: Sí, a veces participo a través del voto por Correo en las votaciones y elecciones de Suiza.

swissinfo.ch: ¿Qué es lo que más echa en falta de su vieja patria?

R. K.: Mi familia, mis viejos amigos y el invierno en las montañas.

(La entrevista se realizó por correspondencia)





Traducido del alemán por Antonio Suárez, swissinfo.ch

