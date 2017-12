Este contenido fue publicado el 22 de enero de 2017 11:00 22 de enero de 2017 - 11:00

A photo posted by SWI swissinfo.ch (@swissinfo.ch) on Oct 25, 2016 at 7:28am PDT Los hermanos Bianco con su padre italiano.

Los hermanos Alex y Thomas Bianco viven con sus padres en Italia. Agregaron a sus fotos el hashtag #WeAreSwissAbroad de nuestra cuenta Instagram. Ahora nos relatan* su historia.

swissinfo.ch: ¿Por qué vuestros padres dejaron Suiza?

Alex Bianco: Soy suizo por mi madre. Ella no ha vivido mucho tiempo en Suiza y ahora vuelve a residir en el extranjero. Vivió cuatro años en Suiza, primero en San Gall, donde cursó estudios universitarios, y luego en Dietikon (Zúrich), donde trabajó.

En aquel entonces ya estaba con mi padre, originario del sur de Italia, concretamente de Apulia. Tenía un empleo fijo aquí en Italia y en los años 90 mi madre decidió mudarse a La Spezia para estar con él.

swissinfo.ch: ¿Cuándo os disteis cuenta que en parte erais suizos? ¿Y por qué os interesa tanto Suiza?

A.B.: Suiza me interesa porque soy suizo. Y como tengo esta oportunidad, creo firmemente que mi futuro será en Suiza.

Thomas Bianco: Crecí con la certeza de ser suizo. Suiza me interesa porque es un lugar donde yo quiero vivir y trabajar en el futuro.



swissinfo.ch: ¿Qué planes concretos tenéis para el futuro?

T.B.: Mi futuro es rojo con la cruz blanca en el centro. ¿Cómo voy a desaprovechar la oportunidad de vivir a Suiza teniendo esa posibilidad?

A.B.: Mi futuro será en Suiza. A partir de enero de 2018 haré el servicio militar en el Ejército suizo, luego me gustaría ser aduanero en Suiza.

swissinfo.ch: ¿Os interesa la política italiana?

A.B.: No, dentro de un año me iré a vivir a Suiza, por eso no me interesa.

T.B.: A mí tampoco me interesa demasiado, ya que en un par de años viviré en Suiza.

swissinfo.ch: ¿Dónde vivís actualmente? ¿Qué tal es la comida allí?

T.B.: Vivimos en la frontera entre Liguria y Toscana. Esta región no ofrece mucho a sus habitantes, pero para los turistas es un paraíso por sus famosos castillos, sus verdes colinas y la excelente comida.

A.B.: Vivimos en Lunigiana, una pequeña región próxima a los Alpes Apuanos y los Apeninos toscano-emilianenses, en el norte de la Toscana. La comida es fantástica, cada aldea y cada ciudad tiene su especialidad. Se puede obtener de todo, incluso buen marisco.



swissinfo.ch: ¿Qué cosas son mejores en Italia que en Suiza?

T.B.: Bueno, Italia es el ‘Bel Paese’, ofrece todo: mar, colinas, montañas y pizza.

A.B.: En Italia tenemos de todo, el mar, la montaña; cada región tiene su propia historia. En el sur estuvieron los borbones, los aragoneses, los árabes, en el norte los austríacos y el Imperio francés, y en el centro el Estado pontificio y los romanos. Italia es una mezcla de culturas y acentos. Echaré de menos todo esto.

swissinfo.ch: ¿Qué sentís si pensáis en Suiza?

A.B.: Suiza es mi país. Tiene montañas, buena comida como la fondue, capuns, chocolate. Pero hay un problema: ¡no tiene mar!

T.B.: Adoro Suiza, sus ciudades, su gente y el chocolate.



swissinfo.ch: Alex, acabas de cumplir 18 años. ¿Has votado ya en Suiza?

A.B.: Sí, voté por primera vez en septiembre de 2016. Por fortuna logré ponerme al día sobre todos los asuntos y pude expresar mi opinión. También en las votaciones de noviembre sabía lo que quería votar.

swissinfo.ch: ¿Hay cosas que echáis de menos de Suiza cuando regresáis a Italia después de las vacaciones?

A.B.: Echo de menos la limpieza, la precisión suiza y el sentimiento de pertenencia a Suiza.

T.B.: Claro, echo de menos los bellos panoramas, el aire fresco y limpio y a mi abuela, que veo varias veces al año.

*La entrevista se realizó por e-mail

Contenido externo El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos. A photo posted by Thomas Bianco (@itsthomasbianco) on Sep 7, 2016 at 12:19pm PDT Thomas Bianco en Delémont, cantón del Jurá.

¿Eres suizo(a) y vives en otro país? Sube tu foto con el hashtag #WeAreSwissAbroadEnlace externo a Instagram Fin del recuadro



Traduzione dal tedesco di Luigi Jorio, swissinfo.ch

