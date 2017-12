Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Madera suiza, a mucha honra 09 de noviembre de 2017 - 15:59 Con su campaña #Woodvetia, la Oficina Federal de Medio Ambiente busca despertar el interés de la población en Suiza por la madera helvética. Veinte esculturas en madera se muestran en una céntrica plaza de Berna. Entre las esculturas se representan, entre otras, las figuras de la escritora Johanna Spyri, el cantante Polo Hofer y el fundador de la cooperativa Migros Gottlieb Duttweiler (en la imagen). A partir de este jueves las obras se muestran en la Plaza del Orfanato de la capital, en el marco de #Woodvetia. El artista de Zúrich Inigo Gheyselinck las realizó. Otras de sus figuras fueron colocadas ya en otros sitios, como un zoológico, un museo, un tren y en la montaña Jungfraujoch,