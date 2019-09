Sin embargo, el pasado 5 de agosto, Donald Trump firmó una orden ejecutiva según la cual "todos los bienes e intereses en bienes del Gobierno de Venezuela que se encuentran en EE UU están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse de otra manera”. Fue la primera vez en más de 30 años que EE UU congelaba los activos a un país occidental.

“Pero si estoy en Suiza, no en Estados Unidos.

Mientras tanto, la Embajada de Venezuela y los servicios consulares en Berna, así como la representación ante los organismos internacionales en Ginebra, no pueden recibir fondos para pagar a sus empleados y solventar sus gastos.

No obstante, Cassis aseguró que “en caso necesario, el Ministerio de Exteriores (DFAE) apoya a la representación en casos específicos en la búsqueda de soluciones para que pueda llevar a cabo sus actividades oficiales de conformidad con la Convención de Viena”.

En su respuesta, CassisEnlace externo subrayó que la mencionada convención está dirigida a los Estados Partes y no regula las relaciones entre particulares.

El legislador socialista señaló también que, debido a leyes extranjeras, las representaciones a menudo no pueden realizar transacciones financieras a través de bancos suizos, lo que les impide hacer su trabajo.

“Nos hemos reunido con autoridades suizas, algunas han reaccionado con sorpresa y hasta se han mostrado apenadas, pero nos han señalado que no pueden interferir porque se trata de la relación privada entre un banco y sus clientes”, añadió el diplomático en entrevista con swissinfo.ch.

EE UU y Suiza firmaron un acuerdo para que Berna represente los intereses de Washington ante Venezuela. Ese mandato requiere el acuerdo de Caracas, que aún no se ha pronunciado.

“Estamos en una situación de indefensión financiera en nuestras tareas diplomáticas”, enfatiza el embajador venezolano ante Berna, César Méndez. Explica que sus cuentas bancarias en Credit Suisse les fueron cerradas de manera abrupta, y no pueden recibir fondos desde Caracas.

