Fuerza especial de apoyo al Papá Noel 05 de diciembre de 2017 - 14:59 Año con año, niños y adultos escriben miles de cartas al Papá Noel. Las envían desde todas partes del país, principalmente de la Suiza francófona, seguida por el cantón del Tesino y la región helvética de habla alemana. Cada año, 20 000 cartas llegan al Correo Suizo, indicó el lunes la dependencia. Un equipo especial (en Chiasso/Tesino) se encarga de procesarlas. Además de darles respuesta en nombre del Papá Noel, los empleados postales envían un obsequio a los expedidores, siempre y cuando, claro está, que hayan escrito su dirección en el remite. En los últimos 60 años, las cartas que durante el Adviento caen en la categoría “no se puede entregar” han sido enviadas a ese equipo especial. El año pasado, precisó la oficina postal, se enviaron respuestas a alrededor del 96% de las cartas dirigidas al Papá Noel. De entre ellas, 295 procedían del extranjero. Los deseos de los niños impresos en las misivas suelen ser muy variados. En 2016, las cartas incluían largas listas con solicitudes de objetos como legos, consolas de juegos o bicicletas. Pero en otras, sus autores pedían al Papá Noel regalos más preciosos como que sus padres volvieran a estar juntos o que no hubiera más guerras.