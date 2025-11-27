0-0. Brasil aguanta con diez, pero cede el bronce a Italia en los penaltis (4-2)

2 minutos

Redacción deportes, 27 nov (EFE).- La selección brasileña perdió este jueves en los penaltis ante la de Italia (4-2), en un partido que acabó 0-0 al final del tiempo reglamentari0, después de contar son sólo diez jugadores desde el minuto 15, en el partido por la medalla de bronce del Mundial sub-17 de Catar.

Brasil inició el encuentro buscando en la banda izquierda a Ruan Pablo, que a punto estuvo de adelantar a los suyos con un zapatazo desde fuera del área que se marchó rozando un palo de la portería del italiano Alessandro Longoni en el minuto 11.

Sin embargo, el guion cambió por completo sólo tres minutos después con la expulsión por doble amarilla de Vitão, que midió mal una entrada en medio campo y dejó a Brasil con diez jugadores.

La superioridad numérica alentó a una tímida Italia hasta ese momento y dispuso, en el minuto 33, de una de sus mejores oportunidades de gol en las botas de Valerio Maccaroni.

El asedio de la ‘azurra’ continuó hasta el final de la primera parte. A falta de cinco minutos para el descanso, el delantero Antonio Arena cazó un rechace en el área pequeña, pero fue encimado por el meta brasileño João Lucio, que volvió a resentirse de sus problemas físicos durante el partido.

Italia trató de volver a amenazar al principio del segundo tiempo, pero fue la Canarinha la que dispuso de la ocasión más clara hasta ese momento.

Dell, conocido en su país como el ‘Haaland do Sertão’ (El Haaland del desierto), se adelantó a la defensa y cabeceó un saque de esquina botado por Kayke. Cuando el balón iba a entrar en la portería, su compañero Felipe Morais remató también de cabeza sobre la línea, pero en posición adelantada, por lo que invalidó, de manera involuntaria, el 1-0 por fuera de juego en el minuto 62.

Brasil aguantó de manera heroica hasta el final, con pocos sustos y siempre bien protegida por la fiabilidad bajo palos de João Lucio y llevó, como de costumbre en este torneo, el partido a la tanda de penaltis. El equipo sudamericano derrotó desde los 11 metros a Paraguay en dieciseisavos y a Francia en cuartos, pero no pudo hacer lo mismo ante Portugal en semifinales.

Con todas las eliminatorias resueltas en los los penaltis, esta vez los jugadores de Dudu Patetuci cayeron en la tanda tras los fallos de Luis Felipe y el capitán Luis Eduardo. Así, el bronce fue para Italia, que subirá al podio junto a los protagonistas de la final de este jueves entre Austria y Portugal. EFE

pml/ism