0-0. Checos y mexicanos no se hacen daño al término del primer tiempo

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Redacción Deportes, 24 jun (EFE).- República Checa, necesitada de algo más que un empate, y la ya clasificada selección de México igualan sin goles al término del primer tiempo del partido que cierra la actividad en el Grupo A del Mundial en el Estadio Azteca.

El Tri, líder provisional con 6 puntos, quiere cerrar su campaña con ciento por ciento de aprovechamiento ante un rival que cosechó un punto hasta la segunda jornada y necesita mantener opciones de clasificación, incluso por la vía del tercer puesto. EFE

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